Ostravská pohotovost pro děti je opět v ohrožení, chybějí jí lékaři

„Od ledna do konce listopadu jsme na pohotovosti ošetřili 6 779 dětí, nejvíce v říjnu: 1 359. Ve službách se střídá 15 lékařů, jeden zaměstnanec nemocnice, ostatní externisté,“ řekl primář plicního oddělení a vedoucí lékař pohotovostních služeb Radovan Kozel.

„Dvě třetiny služeb ale zajišťují dva nejstarší pediatři ve věku kolem 72 let. Ti mohou kdykoli skončit. Pokud se tak stane nebo odejdou jiní, už je nemáme kým nahradit,“ dodal primář.

Pohotovost pro děti a dorost v ostravském dětském pavilonu v Janovského ulici jako jediná na území Moravskoslezského kraje poskytuje péči i v noci, o víkendech a svátcích nepřetržitě. Takových už zbývá v Česku jen několik.

Někde zajišťují v noci péči o nemocné děti lékaři sloužící na dětských odděleních nemocnic, jinde volají rodiče praktickým pediatrům i po jejich pracovní době.

O výběrové řízení nebyl zájem

Ostravská pohotovost byla v ohrožení už před dvěma lety, kdy se nemocnice kvůli nedostatku lékařů nepřihlásila do výběrového řízení vyhlášeného krajem.

Jenže se nepřihlásil nikdo a městští politici trvali na zachování pohotovosti ve stávajícím rozsahu, takže napodruhé získala smlouvu opět Městská nemocnice Ostrava. Ta dostává 300 tisíc korun měsíčně za zajištění pohotovosti pro děti do konce roku 2022.

„Přestože jsme o pomoc požádali kraj, zdravotní pojišťovny, sdružení praktických lékařů i jiné nemocnice, nové posily, které by na pohotovosti sloužily častěji, jsme nezískali,“ řekl Kozel.

„V posledních měsících jsme ještě dopisem, osobně či e-mailem oslovili většinu ambulantních pediatrů v Ostravě. Přihlásili se čtyři, ale každý odslouží jen jednu službu v měsíci,“ dodal primář.

Kdysi byly služby povinné

„Kraj nemá šanci, jak lékaře ke službám donutit. Legislativa sice pediatrům stanovuje povinnost podílet se na pohotovostních službách, ale neříká, za jakých podmínek. Takže pokud si lékař stanoví nesplnitelné požadavky, třeba mzdu tři tisíce za hodinu, nelze mu vyhovět,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že pokud se situace nezlepší, časem asi skončí noční pohotovost i v Ostravě.

Podle 65letého pediatra Norberta Semenďáka by měla pohotovost zůstat zachována. „V Ostravě kdysi fungovaly tři a obsadili jsme je, protože to bylo povinné. Dnes je to spíše na bázi dobrovolnosti a je to problém.

Slouží hlavně senioři. Asi by se měla změnit legislativa,“ zmínil Semenďák, který na pohotovosti slouží jednou až dvakrát měsíčně. „Ve městě a okolí je asi 60 ambulantních pediatrů. Kdyby sloužili všichni, vyjde na každého jedna služba za dva měsíce,“ nastínil.