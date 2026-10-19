V novojičínském zařízení už se pro ně připravují nové prostory.
Nadměrné množství olova odhalila nemocnice při pravidelné kontrole kvality vody. Pavilon 1, kde se závadná voda objevila, je podle mluvčí více než sto let starý. Jde o nejstarší část nemocničního areálu. Jak se olovo do vody přesně dostalo, se zatím nepodařilo odhalit, ale objekt má zastaralé rozvody vody.
Nadměrné množství olova v pitné vodě je nebezpečné, protože jde o silný neurotoxin. Negativně tak ovlivňuje nervovou soustavu, mozek, ledviny, krvetvorbu a imunitní systém.
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Nadlimitní olovo je pryč, voda z Odoleny Vody je opět pitná
„Vedení Nemocnice Agel Nový Jičín dnes informovalo Moravskoslezský kraj jako vlastníka budovy, ve které byly zjištěny nevyhovující hodnoty obsahu olova v pitné vodě, o aktuální situaci související s technickým stavem objektu. Jednání se zaměřilo na možnosti odborného posouzení budovy, včetně případného statického šetření, a na další postup při rozhodování o jejím budoucím využití,“ řekla mluvčí zdravotnického zařízení Radka Miloševská.
Jednání jsou ale na počátku, nemocnice by však podle krajského náměstka pro investice a majetek Michala Kokoška měla navrhnout technické řešení.
„Kraj byl ujištěn, že provozovatel přijal opatření, aby zajistil bezpečnost pacientů i zaměstnanců nemocnice. Během jednání byl potvrzen standardní postup řešení situace. Nemocnice, která na základě nájemní smlouvy odpovídá za technický stav provozu a údržbu objektů včetně vodovodních rozvodů, zajistí zpracování projektové dokumentace a návrh technického řešení. Moravskoslezský kraj jako vlastník budov je připraven investici financovat,“ řekl náměstek Kokošek s tím, že poté je kraj jako vlastník budov připraven investici financovat.
„Společnou snahou je co nejrychlejší zajištění potřebných oprav,“ zakončil krajský náměstek.
Nemocnice zatím v problematické budově dala instalovat certifikované filtry a dodává tam balenou pitnou vodu. „Nemocnice již převážnou část objektu opustila, v provozu zde zůstává pouze část ambulantních služeb. Rodičkám je v současné době zajištěná veškerá péče v nedaleké Nemocnici Agel Valašské Meziříčí,“ řekla Miloševská.
Dodala, že toto řešení je dočasné a rodičky by se už na přelomu října a listopadu mohly vrátit do Nového Jičína. Nemocnice pro ně připravuje nové prostory v pavilonu 5, kde porodnice obsadí jedno z pater.
Hygienici zahájili dozor
„Aktuálně zde probíhají stavební a technické úpravy a příprava zázemí tak, aby nová porodnice nabídla maminkám a jejich dětem moderní, komfortní a příjemné prostředí odpovídající současným standardům a zároveň zajistila kvalitní pracovní zázemí personálu. Přesun porodnice do modernějších prostor byl součástí dlouhodobých plánů nemocnice. Situace související se zjištěnou zhoršenou kvalitou pitné vody však celý projekt urychlila,“ uvedla mluvčí.
Loni se v novojičínské nemocnici narodilo zhruba 400 dětí.
Situací se zabývají i krajští hygienici, kteří zahájili státní zdravotní dozor. Nemocnice podle mluvčího hygieniků Aleše Kotrly přijala dostačující opatření.
„Nemocnice přijala opatření k zamezení konzumace vody z dotčených rozvodů a k zajištění náhradního pitného režimu pro pacienty i zaměstnance dotčených oddělení. Vodovodní kohoutky byly viditelně označeny upozorněním, že voda není vhodná k pití,“ uvedl Kotrla.
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