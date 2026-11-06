„S krajem jednáme o budoucím modelu fungování a dalším rozvoji areálu novojičínské nemocnice. Konkrétní parametry jednotlivých variant jsou předmětem probíhajících rozhovorů,“ přiblížila mluvčí Agelu Radka Miloševská s tím, že cílem je vytvořit podmínky pro další rozvoj nemocnice a zachování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele regionu.
S podobnými cíli vstupuje do jednání i hejtmanství. „Prioritou Moravskoslezského kraje je zachování zdravotní péče v její dosavadní šíři a kvalitě,“ sdělila krajská mluvčí Nikola Birklenová.
Nemocnici pronajalo hejtmanství Agelu v roce 2011. Tehdy ji provozovalo samo, pouze na provozu onkologického centra se spolupodílela dceřiná společnost Agelu Radioterapie. Zatímco onkologické centrum bylo v zisku, nemocnice měla dluh přes 290 milionů korun.
Krajští zastupitelé s většinovou koalicí ČSSD + KSČM tehdy volili mezi několika možnostmi: prodejem nemocnice, jejím dalším provozováním, kdy hrozil další nárůst dluhu, nebo dlouhodobým pronájmem na dvacet let, který nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo. Součástí smlouvy bylo i postupné umořování dluhu ze strany Agelu – jednalo se zhruba o 25 milionů korun ročně.
Pronájem nemocnice v té době rezonoval i na vládní úrovni. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka kritizoval tehdejšího hejtmana Jaroslava Palase, že pronájem je v rozporu s programem ČSSD, které byli oba zmínění členy.
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„Kraj by nemocnici nepronajímal, kdyby nebyl dosavadní systém nastaven tak, že lukrativní části nemocnice byly pronajaty soukromému subjektu, zatímco ztrátová část zůstala kraji a stahovala celé zařízení do ekonomických problémů,“ vysvětloval tehdy Palas.
V současné době zbývá z dluhu splatit 85 milionů korun. Zda bude součástí případného prodeje i jeho doplacení, není jisté. „Detaily případného budoucího uspořádání, včetně právních, smluvních a finančních aspektů, jsou předmětem jednání,“ řekla Miloševská