Lepší parkování i nové operační sály. Krajské nemocnice chystají novinky

Martin Pjentak
  6:14
Nové operační sály, špičkové nové přístrojové vybavení, ale i lepší možnosti parkování. To vše letos připravují pro své pacienty nemocnice v Moravskoslezském kraji.

Radiologický asistent Marián Poláček obsluhuje novou moderní magnetickou rezonanci v Městské nemocnici Ostrava. (7. července 2025) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě tak letos například odstartuje výstavba nových operačních sálů.

„Devět jich vznikne přístavbou k budově centrálního příjmu a dva budou v onkologickém centru. Reagujeme tak na rostoucí počet výkonů, složitější operace a pokrok v medicínských technologiích,“ uvedla mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová. Rozpočet tohoto projektu je 2,3 miliardy korun.

Aktuálně se v porubské nemocnici dokončuje stavba pětipodlažního parkovacího domu, která má být hotová letos v červenci.

„Pomůže nám zlepšit nedostatečnou kapacitu míst pro parkování v areálu nemocnice. Nově přibude 600 parkovacích míst,“ uvedla mluvčí.

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Robotický operační sál letos vybuduje Městská nemocnice Ostrava. „Bude fungovat multioborově – využívat ho bude urologie, chirurgie, gynekologie a oddělení ORL chirurgie hlavy a krku tak, aby byl plně vytížen více operacemi denně. Výhodami robotické operativy jsou menší krevní ztráty během operace, menší pooperační bolestivost a také zkrácení doby hospitalizace pacienta při dosažení buďto srovnatelných, nebo i lepších výsledků,“ sdělil ředitel městské nemocnice Petr Uhlig.

Vítkovická nemocnice bude spolu s Agel Hornickou poliklinikou pořizovat 3teslovou magnetickou rezonanci v hodnotě 41 milionů korun.

„Bude umístěna v prostorách polikliniky, dokončení se plánuje v polovině roku 2026,“ přiblížila mluvčí Agelu Radka Miloševská.

Mobilní odběry krve fungují. Nemocnice získávají dárce, kteří by jinak nepřišli

Agel chystá i další novinky ve svých nemocnicích v kraji. „V Novém Jičíně je prioritou další rozvoj Komplexního onkologického centra a postupné budování Breast Care Unit, specializovaného centra komplexní péče o ženy s karcinomem prsu,“ řekla Miloševská.

Nemocnice Agel Třinec-Podlesí plánuje pokračovat druhou etapou detašovaného pracoviště jednodenní kardiologie ve vítkovické nemocnici, která reaguje na rostoucí poptávku po specializované kardiologické péči.

Karvinská hornická nemocnice dostane letos od města dotaci, kterou využije na nákup přenosného ultrazvuku a monitorů životních funkcí.

V krnovské nemocnici se má letos dostavět nová základna zdravotnické záchranné služby s heliportem pro noční přistávání a výjezdovým stanovištěm.

V bruntálské nemocnici je letošní novinkou fungování pohotovosti pro dospělé, letos zde vznikne i společná ordinace pro služby stomatologické pohotovosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Silnice mezi Ostravou a Opavou se změnila v klouzačku. Lemovala ji havarovaná auta

Silnice I/11 byla kvůli náledí uzavřena (18. ledna 2026)

Policisté dopoledne uzavřeli kvůli náledí velmi frekventovanou silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou, a to v úseku u Velké Polomi. Několik aut tam ráno skončilo v příkopu vedle silnice, některá i na...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

V Ostravě se srazily dvě tramvaje, řidička jedné z nich je vážně zraněná

Srážka dvou tramvají v Ostravě (19. ledna 2026)

Dvě tramvaje se v pondělí ráno srazily na zastávce Ostrava-Svinovské mosty. K nehodě vyjeli záchranáři i policie. Na místě byli dva zranění, jednou z nich je řidička tramvaje.

Hokej stranou, ve Vítkovicích šlo o život. Zdraví je nejdůležitější, shodovali se hráči

Zdravotníci zasahují u kolapsu fanouška na tribuně během utkání Vítkovice -...

Zrovna běžela 27. minuta zápasu mezi Vítkovicemi a Kometou Brno (2:3 v prodloužení), když se naráz strhla pozornost mimo ledovou plochu. Diváci z jednoho ze sektorů ostravské arény tak intenzivně...

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

21. ledna 2026  16:09

Czech Indoor Gala ozdobí osm medailistů z MS. Manuel vyzve Klaverovou

Lieke Klaverová vítězí v semifinále čtvrtky na halovém mistrovství Evropy v...

„Zájem našich i zahraničních atletů je enormní,“ slibuje před únorovým halovým mítinkem Czech Indoor Gala předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Na tiskové konferenci uvedl, že se...

21. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  15:04

BK Prasečín. Opava i Děčín odsoudily pamflet fanouška, ten se omluvil

Nactiutrhačské logo basketbalového Děčína od opavského fanouška.

„Hnus, hnus, hnus! Jste BK Armex Prasečín!“ Příspěvek opavského fanouška, který se rozčiloval nad tvrdou hrou basketbalistů Děčína (nejen) v úvodním čtvrtfinále poháru a zaštítil se facebookovým...

21. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  13:23

O tři měsíce dříve než obvykle. V Moravskoslezském kraji začaly zápisy do škol

Na zápis do první třídy v karvinské Základní škole Prameny bylo přihlášeno...

Do škol v Moravskoslezském kraji míří předškoláci, odstartovaly totiž zápisy do prvních tříd. V letošním roce školy budoucí prvňáky vítají o tři měsíce dříve než v předchozích letech, změnila se...

21. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  10:30

Jak topit ekologicky a co nejlevněji. Výstava v Ostravě dává odpovědi

O výstavu Infotherma na Černé louce v Ostravě, která se zabývá možnostmi...

Na tradiční výstavě Infotherma v Ostravě, která je věnovaná vytápění, úsporám energií a obnovitelným zdrojům, se představuje 326 firem. Je to jen o několik méně než v loňském roce. Infotherma se koná...

21. ledna 2026  6:39

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu,...

20. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  16:27

Zdrogovaný řidič nedal přednost při odbočování, po střetu zemřel šofér druhého auta

Tragická nehoda dodávky Dodge a Škody Octavie u Krnova, při které zemřel 68letý...

Tragická nehoda se stala v pondělí v krnovské části Krásné Loučky. Řidič pick-upu Dodge tam při odbočování vlevo nejspíše nedal přednost protijedoucí Škodě Octavii, přičemž po nárazu zemřel...

20. ledna 2026

Z bytové kauzy vyvázl šéf odboru s podmínkou, pokuta ani nedosahuje výše úplatků

Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...

Okresní soud v Havířově na Karvinsku dnes v kauze Městské realitní agentury (MRA) Havířov uložil pěti obžalovaným za machinace s veřejnými zakázkami podmíněné a peněžité tresty. Všichni obžalovaní se...

20. ledna 2026  12:04

Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)

Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu Brembo Czech. Jde o firmu vyrábějící brzdové systémy, která je podle studie vědců z Vysoké školy...

20. ledna 2026  5:45

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

19. ledna 2026  15:43

Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024)

Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu...

19. ledna 2026  14:28

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.