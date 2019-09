Ostrava si špitál nechá, nejdražší stavbu v historii nemocnice ale odkládá

Primáři Městské nemocnice Ostrava už to chvíli tuší a nejsou nadšení. Opoziční zastupitelé Ostravy se ale teprve ve středu dozvěděli, že město zastavilo práce na projektové dokumentaci pro pavilon X s centrálními operačními sály a nejdražší stavbu v historii nemocnice za 750 milionů tím odložilo.

„Říkali nám, že to tak asi dopadne,“ nastínil jeden z primářů, pro kterého je pavilon se zázemím pro operační obory a anesteziology důležitý. „Nechci to ale komentovat. Už to trvá příliš mnoho let. Něco je připravené, pak přijdou noví politici a všechno je zase jinak. Rezignoval jsem,“ uvedl jen.

Pod jménem nechtěli mluvit ani jiní primáři, které oslovila redakce MF DNES. A dokonce ani komunální politici. V zákulisí se totiž mluví o tom, že důvodů k zastavení staveb, na které si Ostrava začala před časem odkládat peníze do speciálního fondu, může být víc.

„Určitě jde o peníze, protože nemocnice je ztrátová a město na ni doplácí. Navíc si chce pořídit příliš mnoho drahých hraček najednou, například koncertní halu s parkovacím domem za jednu až dvě miliardy, rekonstrukci městských jatek za téměř 200 milionů, k tomu nové bytové domy... A protože na všechno nemá, něco musí odsunout,“ popsalo situaci nezávisle na sobě několik lidí.

A naznačili, že za tím může být ještě něco víc. „Proslýchá se, že o nemocnici mají velký zájem různé soukromé firmy. Co když město nechce investovat, aby nezvyšovalo hodnotu nemocnice, protože ji chce prodat, pronajmout, nebo se jí zbavit jiným způsobem, například předat Moravskoslezskému kraji?“ ptali se.

„Nepočítáme s její privatizací,“ ujišťoval zastupitele primátor

Podle informací MF DNES takové úvahy skutečně existují. „Město na nemocnici doplácí až půl miliardy ročně. Půlku na provoz, zbytek jde do fondu a na menší investice. Převod pod kraj by mohl být řešením. Nemocnice by například ušetřila na nákladech při sdružených nákupech a nepřeplácela by lékaře krajských nemocnic,“ míní jeden z politiků.

Radních města se na to ve středu veřejně ptal opoziční zastupitel Lukáš Semerák: „Proč ještě nezačala slibovaná příprava výstavby operačních sálů. Zvažujete převod nemocnice na třetí osobu?“

Primátor města Tomáš Macura uvedl, že Ostrava je výjimkou mezi velkými městy. „Garantem zdravotnické péče je kraj a stát. Ukažte mi jiné město, které ji financuje v tak velkém rozsahu jako Ostrava. Fakticky hradíme péči i za občany kraje, protože do naší nemocnice přijíždí řada pacientů z jiných míst regionu. Proto by určitě bylo vhodné začít jednat s krajem o formě spolupráce a optimalizaci péče,“ uvedl.

Současně ale garantoval, že v tomto volebním období nemocnice zůstane městu. „Nepočítáme s její privatizací. A nejednáme ani o jejím převodu na kraj,“ ujistil Macura.

Náklady se zvýší až na pět miliard

Upozornil také, že město nyní do nemocnice investuje mnohem více než kdykoli v minulosti. Za poslední čtyři roky poslalo do specializovaného fondu miliardu a polovinu peněz už použilo. Dál mají pokračovat investice za 200 až 300 milionů ročně. K odsunu nejdražší stavby vedla podle primátora nová fakta.

„Když před třemi lety vznikl generel – plán rozvoje nemocnice, měly opravy i stavby do roku 2030 stát 2,5 miliardy. Stavby jsou ale o 40 procent dražší proti předpokladu, takže náklady se zvýší až na pět miliard. Nechceme se dostat do situace, že ve fondu nebudou peníze. Proto nové operační sály odložíme asi o rok či dva. A přípravu projektové dokumentace, která už měla začít, jsme zastavili proto, aby pak nebyla zastaralá,“ vysvětlil.