Interní a chirurgická lůžka v Orlové skončila dříve, i kvůli odchodu lékařů

„Poslední pacienty na lůžka jsme přijali v pondělí,“ uvedl ředitel krajských nemocnic v Karviné-Ráji, Orlové a Havířově Jiří Matěj. Ve čtvrtek nemocnice propustila domů všechny, jejichž zdravotní stav to dovolil, ostatní převezla do Karviné-Ráje.



Zastupitelé kraje na jaře schválili optimalizaci nemocnic, která počítala s postupným přesunem akutních lůžek z Orlové do Karviné a Havířova. Stěhování ale mělo začít až příští rok.

K rychlejším změnám donutili nemocnici lékaři, kteří se rozhodli z Orlové odejít.

„Sedm z jedenácti interních lékařů podalo výpověď. Přemlouvali jsme je, aby ji stáhli, ale neúspěšně. Pět jich přechází do Havířova, další dva jinam. To nás donutilo urychlit změny,“ přiznal ředitel s tím, že většina personálu chirurgického oddělení přejde do Karviné-Ráje.

V noci na pátek tak přestaly v Orlové fungovat interní lůžka i centrální ambulantní příjem a v pátek ráno lůžková chirurgie. Nemocnice, které chybí personál i peníze, tím ušetří.



Protesty postupně utichly

Změny ostře kritizovali politici i další obyvatelé Orlové, postupně ale protesty utichly.

„O všechny nemocné se postaráme. Ve dne budou otevřené všechny ambulance, nepřetržitě bude sloužit traumatologická ambulance, kde ošetří i pacienty s lehčími interními problémy. Pacienty ve vážnějším stavu odvezou sanitky do jiných nemocnic,“ upřesnil Matěj.

Podotkl, že krajská záchranná služba v Orlové přislíbila posily. To potvrdil i její ředitel Roman Gřegoř.

„Dohodli jsme se, že 20. červen je posledním dnem, kdy mohou naše posádky předávat interní pacienty nemocnici v Orlové, pak už je budou rovnou odvážet do okolních nemocnic,“ uvedl Gřegoř s tím, že u chirurgických pacientů bude rozhodovat rozsah poranění.

Do Orlové zamíří jen ti s menšími úrazy, u nich bude stačit ošetření bez nutnosti hospitalizace.

Nyní obsluhuje Orlovou jedna velká sanitka s lékařem, 1. července přidá záchranka další vůz. „Z velké sanitky bude rychlá bez lékaře, ten bude jezdit osobním autem spolu se záchranářem. Když lékař nebude až na výjimky doprovázet pacienty v sanitce, bude jich moci ošetřit více,“ vysvětlil změnu Gřegoř.