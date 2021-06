Nemocnice řeší, co dál s covid pacienty. Část už chce rušit vyčleněná lůžka

Například v Krnově neleží žádní covidoví pacienti a nemocnice začala nové překládat do Opavy.



„Několik pacientů jsme jim vzali, ale další nemůžeme. Máme otevřenou jen polovinu oddělení. Druhou část dáváme do pořádku po stavebních úpravách souvisejících s rozvody kyslíku do pokojů,“ řekl primář infekčního oddělení Slezské nemocnice Opava Petr Kümpel s tím, že potřebují lůžka i pro další pacienty.

„Máme teď v pohotovosti osm covid lůžek na interně,“ ujistil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec, podle kterého by ale od začátku prázdnin mohli covidoví pacienti směřovat na infekční oddělení.

Nemocnice v Karviné-Ráji má deset covidových lůžek a všechna obsazená. Do měsíce je chce ale zrušit. „Jsme připraveni držet deset lůžek jen pro pacienty s podezřením na nákazu,“ uvedl ředitel Ivo Žolnerčík s tím, že nakažené by měla léčit infekční pracoviště. „Musíme se vrátit k léčbě pacientů, kteří byli přes rok bez péče,“ dodal.

Karvinská hornická nemocnice měla do pondělí osm covidových lůžek, dnes jejich počet sníží na polovinu. „Už je čas, abychom se všichni vrátili do období před pandemií. O infekční pacienty by se měla starat infekční oddělení,“ myslí si ředitel zařízení Tomáš Canibal.

Pro Karvinsko je spádové infekční oddělení v Havířově. Šéf tamní nemocnice Norbert Schellong má odlišný názor. „Naše infekční oddělení se bude o covidové pacienty starat. Nemyslím si ale, že v nejbližší době by tato péče měla zůstat jen na infekčních pracovištích,“ uvedl.

V Havířově je nyní 20 covidových lůžek, obsazených nejvýše patnáct. „Časem se o pacienty s koronavirem budou starat jen infekční oddělení, ale minimálně do podzimu by si každá nemocnice měla nechat několik covidových lůžek, aby se mohla postarat zejména o lidi, kteří potřebují intenzivní péči. Pandemie ukázala, že málokterá infekční stanice je připravená na intenzivní režim,“ argumentoval Schellong.

Ani Fakultní nemocnice Ostrava, která má teď 41 covidových lůžek, nedoporučuje omezit péči o covidové pacienty jen na tři infekční oddělení v kraji. „Naše infekční oddělení se změnilo v ‚covidárium‘. Pacienti s dalšími nákazami leží jinde. Prioritu má jejich návrat na infekční oddělení. Pokud by covidové pacienty léčily pouze tři nemocnice v kraji, nebude to možné,“ vysvětlila mluvčí zařízení Petra Petlachová.

Primář Kümpel také upozornil, že i covidoví pacienti potřebují různou péči – se zánětem plic patří na plicní, s infarktem na kardiologii. „Musí se to řešit koncepčně,“ řekl. Podle ředitele Městské nemocnice Ostrava Petra Uhliga by ale měli ležet přednostně v nemocnicích, které mají infekční oddělení.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer ale zdůraznil, že každá nemocnice se musí postarat o své pacienty. „Dohodli jsme se s řediteli krajských nemocnic, že nejméně do konce září budou mít covidová lůžka. K převozu pacienta může dojít jen po vzájemné domluvě, když bude na infekčním oddělení volné místo,“ řekl.