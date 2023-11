Nemocnice ode dneška omezují provoz, k protestům se přidala polovina lékařů

Lékaři jsou rozhodnuti do podpisu dohody vlády se zástupci ČLK přesčasy nesloužit. „K odvolání protestu dojde po definitivním podpisu,“ řekl viceprezident České lékařské komory Jan Přáda. Akutní péče je v nemocnicích zajištěna, ale na plánované zákroky si pacienti musejí počkat.

Například v ostravských nemocnicích, ve fakultní i městské, dokud nebude smlouva podepsána, nenastoupí v prosinci na přesčasy stovky lékařů. Ve fakultní 233 z přibližně sedmi set, v městské 136 z 252.

„Jsou to lékaři všech odborností, které mají v nemocnici lůžkové stanice a operační sály. Omezujeme proto plánovanou péči napříč celou nemocnicí a každá odbornost bude využívat pouze jeden operační sál,“ zhodnotila současnou situaci mluvčí městské nemocnice Andrea Vojkovská.

Plánované zákroky zatím nemocnice odsouvala na příští rok. Pokud by lékaři ještě v prosinci stáhli výpovědi z přesčasů, mohly by se plánované operace na sály vrátit.

Ve fakultní nemocnici je podle mluvčí Petry Petlachové v tuto chvíli plně zajištěna péče akutní, onkologická a neodkladná. „Provoz ambulancí zachováme na 80 procentech, operační sály pojedou na 75 procent.“

I tady platí, pokud lékaři výpovědi stáhnou, plánované a odložitelné operace lékaři provedou. Zatím jsou ale odvolány. „Musíme počkat na to, jak na dohodu zareagují naši lékaři, kteří odmítnutí práce přesčas podali. Od toho se bude odvíjet případná úprava rozpisu služeb a celkového prosincového provozu nemocnice,“ dodala Petlachová.

Omezení odhalí následující dny

Podle Sekce mladých lékařů ČLK bude ale konkrétně ve fakultní nemocnici až do doby podpisu dohody s vládou omezení provozu větší. „Dnes ráno nastoupili jen ti, co nebudou sloužit odpoledne a v noci. Jakmile jim skončí směna, vystřídají je další a stejně to bude s noční směnou tak, abychom zajistili nepřetržitý provoz, ale nesloužili při tom přesčasy,“ objasnil Vojtěch Vodička z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, který se za Sekci mladých lékařů k protestům připojil.

Co se týče operativy, předpokládáme, že plánované výkony klesnou o polovinu. Reálný obrázek ale uvidíme až v průběhu dne,“ uvedl Vodička. „Až dnes se v praxi prověří, zda lékaři na ranní službě dokážou provoz zastat i v omezeném počtu.“ Druhým faktem je podle něj skutečnost, nakolik do připravených plánů zasáhnou nečekané události, jako nemocenské nebo paragrafy.

V Opavě, kde podalo výpověď z přesčasů 90 lékařů z 280, omezilo vedení nemocnice prozatím neakutní operační zákroky na chirurgii, provoz některých ambulancí a rozsah lůžkové péče na interně.

„Operační výkony na ortopedii a urologii ponecháváme bez omezení, stejně jako provoz gynekologie a dětského oddělení,“ potvrdil ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert. Plánovanou péči v operačních i některých neoperačních oborech nemůžou v prosinci zajistit ani v Havířově.

„V jaké míře budeme provoz omezovat, ukáže vývoj prvních prosincových dnů, a to vždy s ohledem na maximalizaci zajištění akutních a onkologických diagnóz,“ řekl Norbert Schellong, ředitel Nemocnice Havířov. „Omezíme ambulantní péči a možná i akutní.“

Protest může ovlivnit i ambulance

Výrazná omezení péče naopak neplánují ve frýdecko-místecké nemocnici, kde se výpovědi z přesčasů týkají pouze dvou oddělení, a to v jednotkách lékařů. „Pokud bude třeba, plánované výkony odložíme, ale dál budeme fungovat v pohotovostním režimu,“ uvedla mluvčí Nemocnice Frýdek-Místek Michaela Konečná s tím, že dočasně by nemocnice omezila i některé ambulance.

Neomezený provoz pak avizují nemocnice v Karviné, kde se k protestujícím připojilo poměrně málo lékařů. Konkrétně v Karviné Ráji je to osm ze 160 a v hornické nemocnici dva z 89 lékařů. „Zatím to vypadá, že do konce prosince ani nic omezovat nebudeme,“ zhodnotil ředitel Karvinské hornické nemocnice Tomáš Canibal.

Vedení skupiny AGEL, které má v regionu nemocnice v Ostravě, Novém Jičíně, Českém Těšíně, Třinci a Rýmařově, je také přesvědčeno, že provoz v nemocnicích neomezí. „S lékaři vedeme osobní pohovory a v řadě zařízení půjde pouze o protest symbolický, který nebude vyžadovat jakékoli omezení provozu či akutní péče o naše pacienty,“ sdělila mluvčí skupiny Agel Gabriela Lefenda. Konkrétní počty lékařů, kteří se k protestům připojí, společnost uvést odmítla.