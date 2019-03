Omezení péče v krajských nemocnicích nehrozí. Lékaři výpovědi stáhli

14:59 , aktualizováno 14:59

Dramaticky vypadaly vyhlídky nemocnic, které zřizuje Moravskoslezský kraj. Místní šéfové Lékařského odborového klubu žádali zvýšení platů o 10 procent a hrozili, že když kraj nedorovná rozdíl proti navýšení vládou, odmítnou sloužit přesčasy. V praxi by to znamenalo omezení péče, a to od 1. března.