Krnovská nemocnice má nový urgentní příjem, přestavbu komplikovaly povodně

Nový centrální urgentní příjem začal fungovat v nemocnici v Krnově. Původní pracoviště bylo totiž dlouhodobě nevyhovující. Osmilůžkové oddělení má moderní vybavení odpovídající současným požadavkům, například moderní ultrazvuk, transportní plicní ventilátor a nový defibrilátor.
Krnovští zdravotníci i pacienti mají z nového moderního centrálního urgentního příjmu velkou radost. (29. září 2025) | foto: SZZ Krnov

„V naší nemocnici byl otevřen první urgentní příjem se třemi lůžky před dvaceti lety. Tedy v době, kdy v okrese plně fungovala i nemocnice v Bruntále. S postupem času a omezováním péče v Bruntále se náš urgent dostával na hranici kapacity,“ uvedl ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ladislav Václavec.

„Vše podtrhla covidová pandemie, během níž bylo na nevyhovujícím pracovišti běžně pět až šest pacientů a další pacienty přivážené sanitkami nebylo kam umístit,“ doplnil Václavec.

Stavba moderního centrálního urgentního příjmu v krnovské nemocnici. (29. září 2025)

Nové pracoviště mělo začít sloužit pacientům již letos na jaře, jeho přestavbu však zkomplikovaly loňské povodně.

„Je to sice neplánované, ale do jisté míry symbolické, že slavnostně otevíráme stavbu rok po velké vodě. Podstatné je, že náš nový osmilůžkový centrální urgentní příjem má moderní vybavení odpovídající požadavkům dnešní doby. Komfort a světlé vzdušné prostory neocení pouze pacienti, ale i personál, což je u pracoviště s nepřetržitým provozem mimořádně důležité,“ doplnil Václavec.

Přestavba přišla na 60 milionů

Primářem Centrálního urgentního příjmu je Peter Gajdoš. „Poslední rok a půl byl kvůli poskytování péče v provizorním režimu velmi náročný. Ale dočkali jsme se krásného zázemí s moderními přístroji,“ řekl Gajdoš.

„Máme zde osm urgentních transportních lehátek s elektrickým pohonem a zabudovanou váhou, integrovaný systém monitorování životních funkcí s možností infuzní terapie, moderní ultrazvuk, transportní plicní ventilátor, nový defibrilátor a řadu dalších potřebných přístrojů,“ shrnul primář.

Šedesát milionů korun na stavbu i přístrojové vybavení poskytl nemocnici coby její zřizovatel Moravskoslezský kraj.

„Viděl jsem fotky původního urgentního příjmu. Nyní při pohledu na nové prostory mám radost za pacienty i za zdravotníky, jak výrazná změna se podařila,“ poznamenal hejtman Josef Bělica.

Hejtman ocenil i nápad vybudovat nad novým urgentním příjmem jednotku jednodenní chirurgie se čtyřmi moderními pokoji o osmi lůžkách. „Jde o trend, kterým se medicína bude ubírat. Navíc je tato jednotka oddělena od zbytku nemocnice, a tak by v případě nutnosti mohla sloužit jako infekční,“ konstatoval.

