Ředitel nemocnice v Karviné končí, nový šéf by měl zlepšit hospodaření

15:58 , aktualizováno 15:58

Krajští radní odvolali ředitele Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji Jiřího Matěje. Zástupci Moravskoslezského kraje to zdůvodnili potřebou přinést do managementu zařízení nové nápady a vize, které by pomohly zlepšit jeho hospodaření.