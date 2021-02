Nemocnice v kraji se rozvíjejí. Investice do nich loni přesáhly miliardu

Ačkoli to vypadá, že zdravotníci řeší jen koronavirus, není to tak. Pečují také o pacienty s jinými diagnózami a zároveň se snaží zkvalitnit diagnostiku, léčbu i prostředí. Není týdne, aby se nechlubili novinkou.



„Navzdory epidemii poskytujeme rehabilitaci hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Máme čtyři moderní vany, dvě celotělové a dvě končetinové. Nabízejí větší komfort pacientům i obsluhujícímu personálu,“ zmínila například vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice AGEL Nový Jičín Eva Kopecká.



Fakultní nemocnice Ostrava se snaží zpříjemnit pobyt rodičkám. Nově se mohou v porodní místnosti připojit chytrými telefony k bluetooth reproduktorům a poslouchat hudbu při čekání na příchod dítěte. A po porodu mají bohatší snídaně.

„Mimo klasický jídelníček jim nutriční terapeuti připravují obilné kaše. Maminky si také mohou vybrat šunku, jogurt, tvaroh, žervé nebo müsli tyčinku z pojízdného bufetu,“ popsal změnu přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Ondřej Šimetka. „Kvůli covidu zatím nemůžeme nabízet vše formou rautu, ale maminky si předem vyberou a dostanou vše na pokoj.“

Kromě nemocnic, které nejvíce investují do stavebních úprav i nových přístrojů, investují do modernizace i další zdravotnická zařízení.

Například AGEL Hornická poliklinika v Ostravě si pořídila nový rentgenový přístroj za 2,2 milionu, který urychlil provoz a rozšířil spektrum vyšetření. Je teprve druhý ve městě, který umožňuje speciální ortopedická vyšetření.



„Rentgen byl loňskou nejvýznamnější investicí. Celkem ale naše poliklinika loni proinvestovala 6,1 milionu korun a letos plánuje 1,4 milionu,“ uvedla mluvčí zdravotnického holdingu AGEL Radka Miloševská.

Celkové investice do zdravotnictví v kraji loni přesáhly miliardu. Jen Moravskoslezský kraj zaplatil ze svého rozpočtu i evropských dotací přes 600 milionů korun a také letos plánuje téměř půl miliardy.

Mezi největší investiční akce kraje patřila loni druhá etapa zateplování budov Slezské nemocnice v Opavě za 80 milionů korun. Letos by to měly být stavební úpravy opavského pavilonu L za 116 milionů korun.

Miliony na podporu zubařů

Díky této podpoře se rozvíjely všechny nemocnice, jejichž zřizovatelem je kraj. Třeba krnovská vybudovala za 8,4 milionu osmilůžkovou apalickou jednotku ve Městě Albrechticích. Tam nedávno přestěhovala pacienty z jednotky dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, kterou proměnila v covidovou jednotku intenzivní péče.

„Další velkou položkou byl nákup vybavení pro zubní ordinace v Horním Benešově, Vrbně pod Pradědem, Břidličné a Krnově za 6,8 milionu z rozpočtu kraje,“ zmínil mluvčí krnovské nemocnice Jiří Krušina. A podotkl, že nemocnice loni koupila ze svého například špičkový mamograf za 4,8 milionu.

Letos si chce krnovská nemocnice pořídit například skiagraf za 5,4 milionu korun a za více než tři miliony nový rentgen pro plicní ambulanci v Bruntále, kterou převzala.

„Už jsme také zahájili přestavbu prvního podlaží pavilonu ve Městě Albrechticích, kde za více než tři miliony vznikají ambulance a infekční prostory,“ dodal mluvčí Krušina. Nemocnice v Karviné-Ráji loni zrekonstruovala interní stanici s 25 lůžky za 7,5 milionu korun. Letos na jaře dokončí výstavbu ortopedických operačních sálů za 44 miliony a chce pořídit dva nové rentgeny pro pracoviště v Karviné i Orlové celkem za jednadvacet milionů.

Výstavba pavilonu psychiatrie spolkne přes 300 milionů

I malá nemocnice v Bílovci loni vložila milion korun do obnovy přístrojů a vybavení. A letos chce modernizovat za dvojnásobek.

Velká státní Fakultní nemocnice Ostrava loni z vlastních zdrojů, dotací či darů investovala přes 537 milionů a letos plánuje jen ze svých peněz zaplatit 523 milionů. Nejdražší je výstavba pavilonu psychiatrie za 358 milionů. Začala už loni v lednu, skončit má na přelomu roku.

Loni se rozvíjely i soukromé nemocnice. Třeba Karvinská hornická dala 126,6 milionu korun ze svých zdrojů. Postavila za to třípodlažní budovu, koupila magnetickou rezonanci... Letos chce investovat 30 milionů do přístrojů a IT technologií.

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice loni vložila do své modernizace 66,2 milionu korun – získala dotace na zateplení budov a obnovu přístrojů. Letos investuje 194 milionů.