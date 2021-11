Moravskoslezské nemocnice zahltil covid, omezují operace i jinou péči

Koronavirová epidemie v Moravskoslezském kraji stále sílí. Poslední rekord padl ve středu: počet nově nakažených překročil poprvé od loňského jara hranici tří tisíc za 24 hodin.

Covidových pacientů už je v moravskoslezských nemocnicích okolo 950 včetně 170 seniorů na lůžkách následné péče. Péče o nakažené je tak náročná, že vyžaduje až dvojnásobek zdravotnického personálu. Proto nemocnice postupně omezují chod některých oddělení i operačních sálů a jejich zaměstnanci pomáhají na covidových stanicích.

Situace ze mění každý den, aktuálně například oznámila rušení plánovaných operací krnovská nemocnice. Někde s tím museli začít už dříve. S čím byste měli jako necovidoví pacienti aktuálně počítat v jednotlivých zdravotnických zařízeních v regionu, zjistíte v následujícím přehledu.

„Fakultka“ už omezila péči na polovinu

Fakultní nemocnice Ostrava, největší zařízení v kraji pečuje o téměř 120 nakažených, z toho 25 potřebuje intenzivní péči. Pacienti na standardních lůžkách leží nejen na infekčním, ale také na kožním, očním, kardiovaskulárním, plicním a stomatochirurgickém oddělení, někteří i na gynekologicko-porodnickém a dětském a další covidovou stanici má nemocnice ve své léčebně dlouhodobě nemocných v Klokočově na Vítkovsku.

Minulý týden fakultní nemocnice omezila plánované operace o 20 procent, ale tento týden již o 50 procent.

„Zrušili jsme běžný provoz ve čtyřech operačních sálech. Jeden je vyhrazený pro covidové pacienty, personál dalších tří pomáhá v covidových stanicích,“ řekla mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová.

Upřesnila, že na polovinu snížili počet odložitelných plánovaných operací a zákroků zejména v oborech ortopedie, plastická chirurgie, chirurgie, urologie, stomatochirurgie a ORL. Akutní operativy, neodkladných zákroků, onkologických a dětských pacientů se však podle ní omezení ani u těchto oborů nedotkne. A dosud se omezení netýká ani provozu ambulancí.

„Protože covidových pacientů stále přibývá, o víkendu jsme pro ně otevřeli další stanici na stomatochirurgickém oddělení. Původně tam bylo jen šest lůžek, ale už v pondělí jsme jich tam pro nakažené vyhradili celkem 20 a v dalších dnech bude zřejmě potřeba přidat další lůžka. Pokud bude situace dále eskalovat, budeme tomu muset provoz nemocnice přizpůsobit a přistoupit k dalšímu omezení neakutní operativy,“ nastínila Petlachová.

Nejede čtvrtina operačních sálů

Ačkoli Městská nemocnice Ostrava nemá klasické infekční oddělení, aktuálně se stará o 107 covidových pacientů, z toho osm leží ARO a metabolické JIP. Musela pro ně postupně zřídit už pět covidových stanic o kapacitě 14 až 22 lůžek na geriatrii D a F, chirurgii E, interně B a ortopedii A. Celkem tam je 88 standardních lůžek. Pro pacienty ve vážném stavu má nemocnice pět lůžek na ARO 2 a čtyři na metabolické JIP. Dalších 12 lůžek na rehabilitačním oddělení je určeno pro postcovidové pacienty a 35 lůžek pro nakažené je nemocniční léčebně dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích. Celkem už jich tedy má 132.

Kvůli tomu musela nemocnice omezit plánované operace a další odkladnou péči u všech oborů včetně provozu některých ambulancí. „V tuto chvíli nám nejede čtvrtina operačních sálů a ambulance, ve kterých případná odložená diagnostika neohrozí pacienta na životě,“ uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. I tam se ale situace bude patrně ještě měnit.

„Nejvyšší počet covidových lůžek jsme měli letos v lednu - 153. Nejvyšší počet hospitalizovaných covidových pacientů 12. ledna, a to 139. V současné době jsme již na hraně, a to především z personálních důvodů. Aktuálně nám chybí 270 zaměstnanců, kteří jsou na dovolené, nemocenské, nebo se starají doma o své děti. A nechceme zakazovat dovolené jako v předchozí vlně. Plánovanou péči i provoz některých ambulancí jsme museli omezit právě proto, abychom získali zdravotníky pro covidové jednotky,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.

V Karviné zrušili všechny plánované zákroky

Nemocnice v Karviné-Ráji, kde aktuálně leží 56 pacientů s covidem, už musela zcela zrušit všechny plánované zákroky.

„Někteří pacienti v seniorském věku brečí bolestí i frustrací, když se v naší ortopedické ambulanci dozvědí, že jejich termín výměny kloubu se opět ruší a operace odkládá. U některých je to již potřetí. Byli objednáni loni, pak se termín posunul na jaro, pak na podzim a teď znovu na neurčito,“ popsala mluvčí nemocnice Věra Murínová.

Zdravotnické zařízení, které nemá infekční oddělení, zatím vyčlenilo pro covidové pacienty pět lůžek na ARO a JIP, 25 lůžek na chirurgii, 25 na ortopedii, 10 na gynekologii a 10 na LDN. Zatím neomezilo provoz specializovaných ambulancí, ale už zavřelo všech pět operačních sálů určených pro plánované zákroky.

„Žádné výměny kloubů ani odkladné chirurgické operace, například žlučníku, křečových žil nebo kýly, teď neděláme. Zachovali jsme jen jednodenní operativu v očním centru a bez omezení operujeme akutní pacienty, prioritně onkologické, pro které máme v provozu tři sály. Personál pěti zavřených operačních sálů vypomáhá v covidových stanicích,“ řekla mluvčí.

Podotkla, že i při loňském lockdownu operovali onkologické pacienty bez omezení a například žen s rakovinou prsu odoperovali okolo 200, tedy nejvíce v kraji.

„Za naší odbornicí na mamologii se sjíždějí pacientky z celého kraje, některé až z Olomoucka či jiných regionů,“ uvedla Murínová.

Upozornila ale, nemocnici zbývá posledních 19 volných covidových lůžek a nemá možnost jejich počet navýšit.

„Postele jsou, ale chybí personál, zejména zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky. Pokud bychom navyšovat kapacitu, neobejdeme se bez pomoci studentů lékařských fakult a armády,“ dodala mluvčí.

V Havířově už platí krizový plán

V havířovské nemocnici pečují ve čtyřech covidových stanicích o téměř 90 pacientů, z toho do deseti potřebuje intenzivní péči. Kromě dvou stanic na infekčním oddělení, leží nakažení i na geriatrii a neurologii. Kromě těchto oddělení nemocnice omezila péči na hematologii, rehabilitaci a ORL. „Elektivní operativu jsme zatím snížili o 30 až 50 procent, podle oborů. Ale provoz ambulancí zatím neomezujeme,“ uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

V zařízení již vstoupil v platnost krizový pandemický plán. Podle něj je nyní ve třetím krizovém stupni z pěti, ale do čtvrtého se může dostat už brzy.

„Znamená to připravit se až na 120 pacientů na standardu a do 20 na intenzivní péči. Zažili jsme to v lednu. V takovém případě budeme rušit všechny odkladné zákroky. A může být ještě hůř,“ obává se Schellong, který podle prognóz statistiků a epidemiologů očekává další nárůst nakažených a kulminaci hospitalizovaných v první prosincové dekádě, v nejhorších scénářích až kolem Vánoc.

„Naše nemocnice je velmi blízko atakování nejhorších dvou týdnů letošního ledna, kdy jsme měli v intenzivní péči bezmála 20 pacientů a necelých 90 na standardu. Vzhledem k vývoji a predikci odhaduji, že na těchto číslech budeme začátkem příštího týdne,“ řekl Schellong.

A upozornil, že kdyby se nemocnice dostala do pátého krizového stupně, což dosud v praxi nezažila, znamenalo by to, že kromě péče o covidové pacienty by poskytovala jen základní péči v oborech chirurgie a vnitřní lékařství plus porody. Operovala by jen superakutní případy a omezila ambulantní péči o chronické pacienty.

V Opavě se na omezení teprve chystají

V tomto zdravotnickém zařízení, kde je jedno ze tří infekčních oddělení v kraji, se aktuálně starají o 55 covidových pacientů, z toho šest potřebuje intenzivní péči. Nemocnice má nyní celkem 68 covidových lůžek na infekčním a plicním oddělení. „Již ale připravujeme další covidovou jednotku na interně,“ uvedla mluvčí nemocnice v Opavě Monika Kunčarová.

Od pondělí 22. listopadu je tam kapacita plicního oddělení pro necovidové pacienty snížená o deset lůžek. Operativu zatím nemocnice neomezila, ale brzy se to změní.

„Od pondělí 29. listopadu začneme také omezovat plánovanou operativu s výjimkou onkologických pacientů. Momentálně nedokážeme posoudit, kolika pacientů se to dotkne. Nevíme, jak dlouho budou přijatá opatření platit. Akutní operace však budeme i nadále provádět v plném rozsahu,“ řekla mluvčí.

Podotkla, že nemocnice se nyní snaží vytvořit dostatečné lůžkové a personální kapacity, aby dopad na necovidové pacienty byl pokud možno co nejmenší. „Ale již současný stav značně ochromuje provoz nemocnice. A vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu pozitivních testů a rychlému šíření nákazy očekáváme i vyšší počty hospitalizovaných pacientů. Prozatím nepřevážíme pacienty do jiných zařízení, ani je nepřijímáme z jiných zařízení k nám. Tento stav se ale může změnit ze dne a den,“ nastínila Kunčarová.

Krnov se snažil udržet ortopedii co nejdéle

Vysoký počet pacientů hospitalizovaných s covidem donutil i vedení krnovské nemocnice k zastavení veškerých plánovaných operací. Aktuálně tam pečují o 77 pacientů, z toho je osm ve velmi těžkém stavu. Pět covidových jednotek vzniklo na plicním a rehabilitační oddělení, na ARO, interní JIP a jedna na oddělení následné péče v Městě Albrechticích. Další covidovou jednotku nemocnice v případě potřeby otevře na ortopedii.

„Aktuální situace dopadá na chod celé nemocnice. Byli jsme nuceni zastavit veškerou plánovanou ortopedickou i chirurgickou operativu,“ informoval ve čtvrtek uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Podle něj dojde zejména u ortopedických pacientů k prodlužování čekacích lhůt na výměnu velkých kloubů. „Všichni víme, že je rozdíl, pokud pacienta bolestivý kloub budí ze spaní šest měsíců či přes dva roky, kam se u nás lhůty kvůli dalšímu odkladu operativy posouvají. Minulý podzim patřila ortopedie mezi první oddělení, která jsme nechali proměnit v covidovou jednotku. Letos jsme naopak zvolili opačnou strategii a ortopedii se snažili udržet co nejdéle. Bohužel, situace je natolik vážná, že potřebujeme další lůžka a k nim personál. A prioritou pro nás zůstává zajištění poskytovaní akutní péče a udržení provozu všech ambulancí,“ dodal Václavec.

Upozornil, že zatížení nemocnic se bude ještě zvyšovat, přitom chybí personál. „Zdravotníci, kterých i v období před pandemií byl nedostatek, jsou unavení a dochází jim síly. Část veřejnosti to vůbec nechce či neumí pochopit,“ posteskl si Václavec s tím, že veřejnosti a hlavně všem rizikovým pacientům doporučuje očkování.