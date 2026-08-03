Nemocnice v Bruntále a Rýmařově čeká modernizace za stovky milionů

V Rýmařově se chystá kompletní rekonstrukce budovy C pro následnou dlouhodobou péči, zatímco v Bruntále se rozšíří jednodenní chirurgie a vznikne nové ambulantní zázemí. První stavební práce odstartují na přelomu letošního a příštího roku.
Obří stavební investice spustil převod budov a pozemků obou nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj, nový status platí od července. Obě města dosud provozovateli nemocnic areály jen pronajímala.
„Završila se dlouhodobá snaha o sjednocení vlastnické a provozní struktury. Umožní efektivnější plánování investic, rychlejší modernizační postupy a dlouhodobou stabilitu poskytované péče,“ sdělila mluvčí krnovské nemocnice Barbora Plonka Schwarzbachová.
V Rýmařově už se připravuje vyklizení nemocniční budovy C, kterou čeká kompletní obnova. Zdravotnické provozy se odtamtud přesunou do budovy A.
„Sestěhují se tam ambulance rehabilitace a z budovy C přestěhují sociální i ošetřovatelská lůžka tak, aby byl zachován stávající rozsah poskytované zdravotní péče,“ popsala mluvčí.
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Stavební práce odstartují na přelomu letošního a příštího roku. Za více než 150 milionů korun z evropských a krajských peněz tam vznikne moderní pracoviště s 12 sociálními lůžky a 23 lůžky následné dlouhodobé péče i nové zázemí pro pacienty a zaměstnance.
„Cílem je vytvořit prostředí, které bude odpovídat současným požadavkům na poskytování následné péče,“ uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.
Pohotovost i zubaři
Podstatné rozšíření zdravotnických služeb je v plánu v Bruntále. Pacienti tam už teď mají opravené a nově vybavené oční ambulance i pohotovost – od začátku roku lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, od května i zubní.
V srpnu otevře ambulance anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, jejíž součástí bude i ambulance léčby bolesti a aplikační stacionář.
„Rozšiřuje se také jednodenní chirurgie. Nově budou v Bruntále operovat ortopedové z krnovského pracoviště i tým ortopedů z Fakultní nemocnice Ostrava,“ doplnila mluvčí Schwarzbachová s tím, že posilují také lékařské týmy interního oddělení a ARO.
Zařízení zároveň za devět milionů v bruntálském areálu odkoupilo budovu bývalého krčku, kde sídlily ambulantní specialisté a lékárna. Budova se stane součástí ambulantního zázemí nemocnice. Prvním krokem bude technicko-ekonomická studie.
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„Posoudí několik variant dalšího postupu – rekonstrukci stávající budovy, výstavbu nové budovy nebo využití modulární stavby,“ upřesnila mluvčí.
V roce 2027 přijde na řadu projekt, stavební práce začnou v roce 2028 a hotovo bude o rok později. „Moravskoslezský kraj na tuto investici přislíbil finanční podporu ve výši 120 milionů,“ řekla mluvčí.
V obou nemocnicích se letos opraví trafostanice, v Bruntále za dva miliony i střecha nad operačními sály a JIP. Příští rok přijdou na řadu komunikace a parkování, v Rýmařově také kompletní rekonstrukce stravovacího provozu.
Rýmařov a Bruntál nemocniční areály na kraj převedly bezplatně. „Především v investicích do areálu jde o velký posun,“ komentoval starosta Rýmařova Luděk Šimko.
Starosta Bruntálu Martin Henč dodal, že zástupci města při výběru provozovatele nemocnice doufali, že ji krnovská nemocnice a kraj znovu nastartují a zajistí další rozvoj. „To se naplňuje a logickým vývojem byl převod majetku. Do bruntálské nemocnice se po více než 30 letech začíná vracet dlouhodobá stabilita a perspektiva,“ řekl Henč.