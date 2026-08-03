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Nemocnice v Bruntále a Rýmařově čeká modernizace za stovky milionů

Žaneta Motlová
  11:36
Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele....

Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele. Patřila společnosti AGEL, nyní ji spravuje Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele....
Území v zadní části areálu nemocnice v Bruntálu, kde má vzniknout Alzheimer...
Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele....
Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele....
13 fotografií
Moravskoslezská nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a v Rýmařově. Důvodem k masivním investicím přesahujícím 270 milionů korun byl bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj. Změna majitele umožní efektivnější plánování a zásadní rozvoj zdravotnických služeb.

V Rýmařově se chystá kompletní rekonstrukce budovy C pro následnou dlouhodobou péči, zatímco v Bruntále se rozšíří jednodenní chirurgie a vznikne nové ambulantní zázemí. První stavební práce odstartují na přelomu letošního a příštího roku.

Obří stavební investice spustil převod budov a pozemků obou nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj, nový status platí od července. Obě města dosud provozovateli nemocnic areály jen pronajímala.

„Završila se dlouhodobá snaha o sjednocení vlastnické a provozní struktury. Umožní efektivnější plánování investic, rychlejší modernizační postupy a dlouhodobou stabilitu poskytované péče,“ sdělila mluvčí krnovské nemocnice Barbora Plonka Schwarzbachová.

V Rýmařově už se připravuje vyklizení nemocniční budovy C, kterou čeká kompletní obnova. Zdravotnické provozy se odtamtud přesunou do budovy A.

„Sestěhují se tam ambulance rehabilitace a z budovy C přestěhují sociální i ošetřovatelská lůžka tak, aby byl zachován stávající rozsah poskytované zdravotní péče,“ popsala mluvčí.

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Stavební práce odstartují na přelomu letošního a příštího roku. Za více než 150 milionů korun z evropských a krajských peněz tam vznikne moderní pracoviště s 12 sociálními lůžky a 23 lůžky následné dlouhodobé péče i nové zázemí pro pacienty a zaměstnance.

„Cílem je vytvořit prostředí, které bude odpovídat současným požadavkům na poskytování následné péče,“ uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Pohotovost i zubaři

Podstatné rozšíření zdravotnických služeb je v plánu v Bruntále. Pacienti tam už teď mají opravené a nově vybavené oční ambulance i pohotovost – od začátku roku lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, od května i zubní.

V srpnu otevře ambulance anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, jejíž součástí bude i ambulance léčby bolesti a aplikační stacionář.

Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele. Patřila společnosti AGEL, nyní ji spravuje Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Na snímku nový ředitel nemocnice Ladislav Václavek s klíči. (3. září 2025)
Území v zadní části areálu nemocnice v Bruntálu, kde má vzniknout Alzheimer centrum. (27. listopadu 2025)
Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele. Patřila společnosti AGEL, nyní ji spravuje Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. (3. září 2025)
Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele. Patřila společnosti AGEL, nyní ji spravuje Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. (3. září 2025)
13 fotografií

„Rozšiřuje se také jednodenní chirurgie. Nově budou v Bruntále operovat ortopedové z krnovského pracoviště i tým ortopedů z Fakultní nemocnice Ostrava,“ doplnila mluvčí Schwarzbachová s tím, že posilují také lékařské týmy interního oddělení a ARO.

Zařízení zároveň za devět milionů v bruntálském areálu odkoupilo budovu bývalého krčku, kde sídlily ambulantní specialisté a lékárna. Budova se stane součástí ambulantního zázemí nemocnice. Prvním krokem bude technicko-ekonomická studie.

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„Posoudí několik variant dalšího postupu – rekonstrukci stávající budovy, výstavbu nové budovy nebo využití modulární stavby,“ upřesnila mluvčí.

V roce 2027 přijde na řadu projekt, stavební práce začnou v roce 2028 a hotovo bude o rok později. „Moravskoslezský kraj na tuto investici přislíbil finanční podporu ve výši 120 milionů,“ řekla mluvčí.

V obou nemocnicích se letos opraví trafostanice, v Bruntále za dva miliony i střecha nad operačními sály a JIP. Příští rok přijdou na řadu komunikace a parkování, v Rýmařově také kompletní rekonstrukce stravovacího provozu.

Rýmařov a Bruntál nemocniční areály na kraj převedly bezplatně. „Především v investicích do areálu jde o velký posun,“ komentoval starosta Rýmařova Luděk Šimko.

Starosta Bruntálu Martin Henč dodal, že zástupci města při výběru provozovatele nemocnice doufali, že ji krnovská nemocnice a kraj znovu nastartují a zajistí další rozvoj. „To se naplňuje a logickým vývojem byl převod majetku. Do bruntálské nemocnice se po více než 30 letech začíná vracet dlouhodobá stabilita a perspektiva,“ řekl Henč.

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