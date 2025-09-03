Zpět pod stát. První dvě nemocnice přešly ze soukromých rukou pod veřejnou správu

Žaneta Motlová
  12:11
Nemocnice v Bruntále a Rýmařově jsou ze soukromých rukou zpět pod veřejnou správou. Od 1. září je jejich provozovatelem Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace kraje. Příprava unikátní fúze, která je vůbec prvním převodem zdravotnických zařízení ze soukromého na veřejného provozovatele v republice, trvala rok. Správa se navíc měnila za plného provozu.
Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele....

Nemocnice Bruntál přešla ze soukromých rukou pod veřejného provozovatele. Patřila společnosti AGEL, nyní ji spravuje Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. Na snímku nový ředitel nemocnice Ladislav Václavek s klíči. (3. září 2025) | foto: Pojezfest, Alexandr Satinský,  MAFRA

Nemocnice v Bruntále a Rýmařově provozovala společnost Agel Podhorská a. s., jež patří do skupiny největšího privátního poskytovatele zdravotní péče v republice.

Po dvaceti letech jí však končila nájemní smlouva na budovy nemocnic, jež vlastní města Rýmařov a Bruntál. Tamní radnice proto loni vyhlásily výběrová řízení na nového provozovatele.

„Dlouhé roky jsme s Nemocnicí Agel v určitých oblastech spolupracovali. Přesto si nemocnice v některých případech vzájemně konkurovaly, protože spádová oblast je malá. Jedním z důvodů, proč jsme se do výběrového řízení přihlásili, bylo zabránit přetahování pacientů a personálu a sjednotit péči v regionu,“ uvedl ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ladislav Václavec.

Losování rozhodne o pacientech pro dvě nové zubní ordinace na Bruntálsku

Dodal, že roli hrála i obava, aby do soutěže nevstoupil třetí subjekt, který by přetahoval personál krnovské nemocnice.

Zastupitelstva obou měst na základě předložených koncepcí schválila pronájem nemocnic krnovskému zařízení. Následoval velmi složitý proces převzetí, který plánovaly speciální řešitelské týmy a završil jej i souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Pracovalo se s několika variantami, jak nemocnice převzít. Abychom předešli odlivu personálu a přetížení nemocnic v Krnově, Opavě a Šternberku, rozhodly se vyjednávací týmy pro nejnáročnější cestu – předání a převzetí za plného provozu,“ objasnil hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Nemocnice bylo nutné vyčlenit z akciové společnosti a převést pod příspěvkovou organizaci.

Movitý majetek a celý podnik ocenili znalci a krnovská nemocnice jej odkoupila, kupní cena čítala zhruba 25,5 milionu korun.

Právníci také revidovali tisíce dokumentů a uzavřených smluv s dodavateli, pojišťovnami i dalšími.

Smluvní plat versus státní tarify

Oříškem pak byla personální oblast, protože zaměstnanci Agelu měli smluvní plat, zatímco pod veřejnou správou platí tarifní mzdy.

Posuzování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže navíc znamenalo, že smlouvy se nemohly začít připravovat dříve, než úřad rozhodl.

„Vysvětlit to zaměstnancům nebylo jednoduché. Proto jsme s kolegy z Krnova pravidelně organizovali setkání, kde jsme se snažili utišit emoce a nervozitu,“ konstatoval Pavel Kameník, ředitel původní Nemocnice Agel Podhorská a. s.

Na převod zaměstnanců, přípravu platových výměrů, dohod i jmenovacích dekretů pro vedoucí pracovníky mělo personální oddělení jen dva týdny. Za plného provozu nemocnic.

Na podzim do normálu...

Většina pracovišť obou nemocnic teď funguje omezeně, během podzimu se ale vše vrátí do normálu.

„Do konce roku budou fungovat souběžně naše IT systémy i systémy bývalé Podhorské nemocnice. Na přelomu roku plánujeme kompletní přechod na jednotný IT systém,“ konstatoval ředitel Václavec.

Dodal, že odhaduje další, zhruba 40milionové náklady na investice do IT techniky a systémů, ale také přístrojového vybavení a vozového parku.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov se transakcí stalo největší nemocnicí Moravskoslezského kraje. Má přes 1 200 stálých zaměstnanců a 664 lůžek s nepřetržitým provozem.

Hejtman Josef Bělica uvedl, že prioritou kraje je poskytování kvalitní dostupné péče na Bruntálsku. „Nečekáme zázraky za týdny ani měsíce. Komplexní rozvoj péče v regionu je otázkou několika let a kraj je připraven se na něm zásadně podílet,“ sdělil.

Podle starosty Bruntálu Martina Henče by mohl být nový provozovatel změnou k lepšímu. „Věřím, že SZZ Krnov s podporou Moravskoslezského kraje má větší možnosti investovat a rozšiřovat péči,“ komentoval.

Starosta Rýmařova Luděk Šimko zmínil i zkvalitnění zázemí. „Přichází silný partner, který má tah na branku a umí zajistit prostředky nejen na rozvoj péče, ale i na rozsáhlé rekonstrukce objektů,“ uvedl Šimko.

Zpět pod stát. První dvě nemocnice přešly ze soukromých rukou pod veřejnou správu

