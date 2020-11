Ostravští vědci prozkoumají nemoc covid-19. Zapojí se horníci i jejich blízcí

„Unikátní průzkum má přinést informace o tom, jak lidé subjektivně vnímali své zdravotní potíže spojené s akutní fází onemocnění, i objektivní fakta o zdravotním stavu, ale také hladině protilátek po nákaze či o případných dlouhodobých zdravotních následcích,“ říká mluvčí lékařské fakulty Hana Hanke.



Onemocnění probíhá od bezpříznakové formy až po úmrtí. V kraji nyní zemře devět až 16 lidí s covidem-19 denně. Od jara jich zemřelo více než 450. To je více než desetinásobek počtu lidí, které hygienici letos evidují pro úmrtí na chřipku v regionu.

„Mezi hlavní příznaky nemoci patří suchý kašel, horečka, únava, bolesti hlavy, svalů, dýchací potíže, ztráta chuti i čichu. U těžších průběhů se onemocnění projevuje vážnými změnami na plicích, srdci i dalších orgánech. Uvedené příznaky mohou vymizet po krátké době, ale mohou přetrvávat i řadu dní a týdnů,“ popisuje lékařka katedry infekčních oborů ostravské lékařské fakulty Lubomíra Hozáková.

S průzkumem by měli v první fázi pomoci výhradně zaměstnanci důlní společnosti OKD. Právě na Karvinsku se totiž na jaře a v létě nakazily přes dva tisíce lidí, především horníci a jejich blízcí.



Průzkum povede epidemiolog Maďar

Vědecký průzkum povede čerstvě zvolený děkan fakulty, epidemiolog Rastislav Maďar, který v souvislosti s koronavirovou pandemií působil od dubna do srpna na ministerstvu zdravotnictví jako koordinátor resortní pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény.

„Vzhledem k tomu, že jde o nové onemocnění, chceme v anonymním průzkumu sledovat zdravotní stav lidí nejen v akutní fázi onemocnění, ale i několik týdnů po jeho uplynutí. Rádi bychom, aby se do průzkumu zapojili také lidé, kteří měli bezpříznakový průběh nemoci,“ vysvětluje docent Maďar, který zároveň vede na fakultě Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Do pilotního průzkumu se nyní mohou zapojit výhradně zaměstnanci důlní společnosti, případně jejich rodinní příslušníci, kteří se také nakazili. Mohou vyplnit online formulář na intranetu OKD nebo papírovou verzi dotazníku. Nicméně fakulta plánuje v budoucnu spustit také šetření, do kterého by se mohla formou vyplnění online dotazníku zapojit i veřejnost.

„Doufáme, že s pomocí zaměstnanců OKD shromáždíme co nejvíce dat. Budeme sledovat příznaky covidu-19 v době pozitivního testu, ale i před a po nemoci. To nám pomůže při zkoumání samotné nemoci i následků, takzvaného post-covid syndromu,“ dodává Hana Tomášková, zástupkyně vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Ten teď hledá mezi horníky i zájemce o vstup do studie zaměřené na dlouhodobé sledování zdravotního stavu po nemoci.