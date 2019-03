Hledač pokladů nalezl na Novojičínsku ostatky německého vojáka

Petr Rataj z opavského pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR řekl, že ostatky našel na poli člověk, který tam s detektorem hledal právě pozůstatky z druhé světové války. Nález ohlásil policii, která pak kontaktovala archeology.

„Hned při prvním pohledu jsme potvrdili, že se jedná o německého vojáka. Měl kompletní německou výstroj a výbavu, německou helmu, ešus, zbytky mundúru, celého oblečení. Kromě toho měl u sebe i několik drobných německých mincí, kompletní boty, dokonce i s ponožkami uvnitř, které vydržely celou tu dobu,“ popsal Rataj.

Ostatky ohledal, vyzvedl a všechno zdokumentoval. „Budu kontaktovat německou stranu, konkrétně přímo bundeswehr, protože oni si přebírají ostatky svých padlých. A díky tomu, že tam byly i vojenské známky, tak zkusí dohledat, kdo to byl,“ řekl Rataj.

Na známkách je označení jednotky, u které voják sloužil, číslo, které dostal pří zařazení k jednotce, i jeho krevní skupina. V případě identifikace pak u vojáka, který je pravděpodobně veden jako nezvěstný, bude možné potvrdit, že padl. „Měli by informovat i rodinu, pokud je ji možno dohledat. Ale po tolika letech, co skončila válka, to není vždy úplně možné,“ řekl archeolog.

Někdy se stane, že se ostatky vojáků najdou při zemědělských pracích a orba je poruší. „Tenhle voják byl zachovaný dobře a detektorář všechny věci poctivě odevzdal,“ řekl Rataj.

Ostatky padlých vojáků se podle něj v Moravskoslezském kraji nacházejí zejména na Opavsku, kde se za války odehrávala razantní Ostravská operace. V okolí Bílova a Bílovce na Novojičínsku se ale také hodně bojovalo. „Co mi říkali kolegové z policie na místě, nachází se tam munice i velkých ráží, třeba bomby a podobně, doteď i ve velkém množství,“ řekl archeolog.