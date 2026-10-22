O rozsudku v tiskové zprávě informoval mluvčí soudu Florian Bauer. V Česku byl odpad nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně – Horních Heršpicích. Rozsudek není zatím pravomocný a obě strany se proti němu mohou odvolat.
Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International, která sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializovala se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně – Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.
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Loni v srpnu zadržely německé úřady v této souvislosti jednatele firmy, který byl od té doby ve vazbě. V ní skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, byl později z vazby propuštěn. V březnu státní zastupitelství na oba muže podalo obžalobu.
Dnes soud třiačtyřicetiletého bývalého jednatele bavorské firmy shledal vinným ze 17 případů vyvezení odpadu, který nelze kvalifikovat jako nebezpečný, a 13 případů vyvezení nebezpečného odpadu. Poslal jej proto do vězení na čtyři roky a šest měsíců. Sedmapadesátiletý obžalovaný Čech dostal od soudu podmínku na dva roky. Soud jej shledal vinným z vyvezení nebezpečného odpadu ve dvou případech a v dalších 18 případech z vyvezení odpadu, který nebyl kvalifikován jako nebezpečný.
Bez povolení vyvážel i do Polska
Soud podle tiskové zprávy považuje za prokázané, že jednatel firmy Roth International od roku 2024 zorganizoval v 30 případech vyvezení odpadu do Česka a do Polska, aniž k tomu měl patřičná povolení. Tehdejšího jednatele firmy podle soudu „podporoval sedmapadeátiletý český státní příslušník, a to tak, že organizoval jako spojka k dalším českým státním příslušníkům transporty odpadu v celkem 20 případech“.
Někdejší jednatel firmy Roth International čelil také obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zastupitelství jej vinilo z toho, že několik zaměstnanců firmy utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl. Toto řízení ale soud na žádost prokuratury v průběhu procesu zastavil.
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Nelegálně vyvezený odpad se podle soudu skládal ze 620 tun sklolaminátu a plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny a dalších 140 tun baterií a příbuzných odpadových produktů. Celkem se tedy jednalo o 760 tun odpadu.
Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna – Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu loni v prosinci a dalších 282 tun letos v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.
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9. září 2025