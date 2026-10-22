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Za vyvezení stovek tun odpadu do Česka dostal jednatel společnosti čtyři a půl roku

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  13:52
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. | foto: ČTK

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....
15 fotografií
Na čtyři a půl roku do vězení poslal dnes soud v bavorském Weidenu bývalého jednatele odpadové společnosti Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Vinným shledal také českého řidiče kamionu, který se na vyvezení odpadu podílel. Jemu soud uložil podmíněný trest dva roky vězení.

O rozsudku v tiskové zprávě informoval mluvčí soudu Florian Bauer. V Česku byl odpad nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně – Horních Heršpicích. Rozsudek není zatím pravomocný a obě strany se proti němu mohou odvolat.

Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International, která sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializovala se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně – Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.

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Loni v srpnu zadržely německé úřady v této souvislosti jednatele firmy, který byl od té doby ve vazbě. V ní skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, byl později z vazby propuštěn. V březnu státní zastupitelství na oba muže podalo obžalobu.

Dnes soud třiačtyřicetiletého bývalého jednatele bavorské firmy shledal vinným ze 17 případů vyvezení odpadu, který nelze kvalifikovat jako nebezpečný, a 13 případů vyvezení nebezpečného odpadu. Poslal jej proto do vězení na čtyři roky a šest měsíců. Sedmapadesátiletý obžalovaný Čech dostal od soudu podmínku na dva roky. Soud jej shledal vinným z vyvezení nebezpečného odpadu ve dvou případech a v dalších 18 případech z vyvezení odpadu, který nebyl kvalifikován jako nebezpečný.

Bez povolení vyvážel i do Polska

Soud podle tiskové zprávy považuje za prokázané, že jednatel firmy Roth International od roku 2024 zorganizoval v 30 případech vyvezení odpadu do Česka a do Polska, aniž k tomu měl patřičná povolení. Tehdejšího jednatele firmy podle soudu „podporoval sedmapadeátiletý český státní příslušník, a to tak, že organizoval jako spojka k dalším českým státním příslušníkům transporty odpadu v celkem 20 případech“.

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci.
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
15 fotografií

Někdejší jednatel firmy Roth International čelil také obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zastupitelství jej vinilo z toho, že několik zaměstnanců firmy utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl. Toto řízení ale soud na žádost prokuratury v průběhu procesu zastavil.

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Nelegálně vyvezený odpad se podle soudu skládal ze 620 tun sklolaminátu a plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny a dalších 140 tun baterií a příbuzných odpadových produktů. Celkem se tedy jednalo o 760 tun odpadu.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna – Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu loni v prosinci a dalších 282 tun letos v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.

9. září 2025

KRIMI

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