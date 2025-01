Odjezd kamionů s nelegálním odpadem z Německa může trvat týdny, říká starostka

Odpad mířil z Německa do Jiříkova na nelegální skládku v tamní místní části Těchanov. Na místě, které je součástí přírodního parku, se přepravcům v prosinci část odpadu podařilo vyložit. Vysypání dalšího se již podařilo zabránit, a tak nyní v obci stojí zablokovaných botičkou pět kamionů dohromady se zhruba 65 tunami odpadu.

Ministr životního prostředí v pátek ujistil, že kamiony s nelegálním odpadem se vrátí zpět do Německa. „Nyní se stane přesně to, co se mělo stát už předtím, že německá přepravní společnost požádá české ministerstvo životního prostředí o potřebná povolení pro nakládání s odpadem,“ sdělila na dotaz iDNES.cz starostka Jiříkova Barbora Šišková.

Teprve až se všechna povolení podle standardních lhůt vyřídí, podaří se kamiony odblokovat a budou moci odjet. „Může to trvat několik týdnů, možná i dva měsíce,“ sdělila v sobotu dopoledne starostka.

Podle dokladů přepravních společností se mělo jednat o čisté plasty, ale ve skutečnosti je to podle starostky mix sklolaminátu, pryže a kovů. „Na místě byli znovu pracovníci České inspekce životního prostředí. Vzali vzorky kabelů a plošných spojů, které čím dál víc smrdí v pytlích,“ uvedla.

Inspektoři podle jejích slov zhodnotili, že odpad nyní nepředstavuje pro životní prostředí riziko. „Avšak pokud by například začal hořet, mohl by zamořit ovzduší,“ podotkla starostka.

Úřady nyní hledají původce odpadu, který je již vyložený na zemi. „Jakmile bude viník potvrzen, podnikneme okamžitě kroky směřující k navrácení odpadu zpět, odkud byl dovezen,“ uvedl v pátek ministr životního prostředí Petr Hladík. Původcem by podle dokladů přepravců měla být společnost Roth International, která se věnuje recyklaci vyřazených letadel.

Ministr Hladík i hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica se v pátek přijeli do obce podívat. „Zbytek odpadu se intenzivně řeší, bavorské ministerstvo životního prostředí je v pohotovosti. Jsou zapojena i německá média, ve čtvrtek odvysílá ARD reportáž. Jsem přesvědčená, že ty šmejdy i díky vám dostaneme,“ uvedla Šišková na síti X.