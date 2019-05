Za bodnutí přítele do zad dostala žena podmínku a zákaz pití alkoholu

Ženě hrozil trest od pěti do dvanácti let. S rozsudkem souhlasila, státní zástupce si vzal lhůtu na rozmyšlenou.

Incident se stal na Silvestra. Partneři si připravili slavnostní oběd a večerní občerstvení, k tomu však notně pili alkohol. Poměrně rychle zkonzumovali dvě lahve sektu, jednu lahev dezertního vína a průběžně popíjeli vodku.

Ještě před půlnocí se pohádali, což žena řešila rázně. Z kuchyňské linky vzala nůž a bodla přítele do zad. Jak uvedla soudní znalkyně, jen náhodou třinácticentimetrová čepel se zubatým ostřím nezasáhla životně důležitý orgán, například plíce nebo srdce.

Žena na soudu odmítla vypovídat, už dříve při policejním výslechu uvedla, že se s partnerem milují, plánují svatbu a chtějí spolu dítě.

„Nevím, co do mě vjelo, najednou měl nůž v zádech. Nechtěla jsem bodnout, bylo to ze vzteku, jinak se milujeme,“ líčila žena. Soud prosila, aby nemusela do vězení. „Starám se o syna, vězení bych psychicky nezvládla.“

S partnerem spolu dále žijí, muž odmítl proti přítelkyni vypovídat. Jen poznamenal, že její chování ovlivnil alkohol.

O alkoholu hovořila i soudní znalkyně z oboru psychologie. Uvedla, že žena nemá násilnickou povahu, ani není svým charakterem agresivní. Jen je velmi emotivní, méně inteligentní a ve spojení s účinky alkoholu mívá zkratkovité jednání.

„Pokud by abstinovala, tak k agresivním výpadům nemá tendenci,“ konstatovala psycholožka.

Odsouzená musí počítat s kontrolami na alkohol

Soud nakonec vyřkl trest tříletého vězení s podmínečným odkladem na pět let. Stejně dlouhou dobu nesmí požívat alkohol.

„Bylo by nepřiměřeně přísné ukládat paní obžalované nepodmíněný trest,“ řekla předsedkyně senátu.

„V žádném případě nesmíte požívat alkoholické nápoje. Probační a mediační služba vám lidově řečeno může dát kdykoliv dýchnout,“ zdůraznila soudkyně.

Žena měla se zákonem co do činění už v minulosti. Několikrát její přestupek řešil havířovský magistrát, když silně opilá napadala sousedky nebo okolo procházející lidi na ulici.

V roce 2011 dostala tříletou podmínku za to, že svého tehdejšího přítele opilá a při hádce bodla nožem do krku. I on přežil. Už tehdy dostala zákaz požívání alkoholu, což podle úřadů dodržela.

Problémy měla v minulosti i při výchově syna, protože byla často opilá. V poslední době však podle zjištění úředních kontrol tyto potíže vymizely.