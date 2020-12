Kárný senát snížil státní zástupkyni za pití v práci plat o 20 procent

Předseda senátu Petr Mikeš uvedl, že přihlédli k okolnostem, kdy důvodem požití alkoholu nebyla například oslava.



Tittková ve výslechu popsala, že pitím alkoholu reagovala na stresovou situaci. „Starám se o otce, který je vdovec a má onkologické a další onemocnění. To ráno jsem u něj byla na návštěvě, říkal, že se necítí dobře a že má teplotu. Obvykle si nestěžuje, takže když mi to sdělil, usoudila jsem, že je v nebezpečí, a bála jsem se, zda se nenakazil koronavirem. Odjela jsem do práce a pořád jsem o tom přemýšlela a bohužel jsem v téhle situaci sáhla po alkoholu,“ připustila zástupkyně.

Ve stejný den měla Tittková dopravní nehodu pod vlivem alkoholu. Nehody se však týká jiná kárná žaloba, jejíž projednávání Nejvyšší správní soud přerušil do doby, než bude rozhodnuto o trestním stíhání. Do té doby má Tittková také pozastavenou činnost a poloviční příjem. Už před 15 lety byla v kárném řízení v souvislosti s řízením pod vlivem alkoholu, tehdy vše také skončilo dočasně sníženým platem.

Senát dnes zohlednil kromě prohřešku z minulosti také to, že od té doby byla její práce hodnocena kladně a její profesní kariéra byla bezproblémová, Tittková taktéž vyhledala odbornou péči.

Případy, kdy kárný senát projednává alkohol u státních zástupců, jsou poměrně vzácné. V roce 2011 senát odvolal z funkce kladenskou žalobkyni, která se opila v pracovní době, obtěžovala hosty i personál restaurace, urážela a napadala strážníky a policisty. Podle soudu tak porušila své povinnosti a ohrozila důvěryhodnost státního zastupitelství.