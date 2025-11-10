Akci připravili zaměstnanci Chovu ryb Jistebník. „V letošním roce byl průběh výlovu podobného ražení jako minulý rok z důvodu zvýšení nároků na bezpečnost návštěvníků,“ poznamenali na sociálních sítích.
Tato tradiční rybníkářská firma z Jistebníku vznikla v roce 1994 po transformaci Státního rybářství Ostrava. Většina rybníků, které obhospodařují, leží v prostředí CHKO Poodří.
„Zabýváme se především produkcí a prodejem vlastních tržních ryb, násad a plůdku, kapra, štiky, sumce, candáta, tolstolobika a v omezeném množství i amura. Chov ryb u nás probíhá v uzavřeném výrobním cyklu s využitím vlastní rybí líhně,“ prozradili rybáři.
Ryby se ve vodě živí přirozenou potravou, jsou jen přikrmovány obilninami od regionálních zemědělců. „Prodej ryb probíhá také na sádkách v areálu firmy v období před Velikonocemi a od října až do Vánoc.“
|
Rozhodili sítě a čekali. Některé ryby z Bezruče odplavila povodeň na cestu