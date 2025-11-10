Největší rybník v kraji vydal své bohatství. Na místě pasovali i nové rybáře

Tradiční výlov rybníka Bezruč u Jistebníku začal v pátek 7. listopadu a skončil v neděli za velkého zájmu návštěvníků, kteří si na místě kupovali ryby, jež ve vodě vyrostly. Kromě prodeje ryb zorganizovali rybáři také stánky s občerstvením. V době výlovu rybníka byl z důvodů bezpečnosti po celé hrázi zákaz zastavení.
Rybáři o víkendu vylovili Bezruč, největší chovný rybník na severu Moravy a...

Rybáři o víkendu vylovili Bezruč, největší chovný rybník na severu Moravy a Slezska. Na místo vyrazili vždy od sedmé ráno, aby si lidé během dne mohli na hrázi koupit kapra, amura, candáta, ale také štiku či tolstolobika. Součástí akce bylo i slavnostní pasování na rybáře. Na rozdíl od loňska, kdy výlov poznamenala povodeň a část ryb uplavala, letos rybáři mohli počítat se zhruba pěti sty metráky ryb. (8. listopad 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Akci připravili zaměstnanci Chovu ryb Jistebník. „V letošním roce byl průběh výlovu podobného ražení jako minulý rok z důvodu zvýšení nároků na bezpečnost návštěvníků,“ poznamenali na sociálních sítích.

Tato tradiční rybníkářská firma z Jistebníku vznikla v roce 1994 po transformaci Státního rybářství Ostrava. Většina rybníků, které obhospodařují, leží v prostředí CHKO Poodří.

„Zabýváme se především produkcí a prodejem vlastních tržních ryb, násad a plůdku, kapra, štiky, sumce, candáta, tolstolobika a v omezeném množství i amura. Chov ryb u nás probíhá v uzavřeném výrobním cyklu s využitím vlastní rybí líhně,“ prozradili rybáři.

Ryby se ve vodě živí přirozenou potravou, jsou jen přikrmovány obilninami od regionálních zemědělců. „Prodej ryb probíhá také na sádkách v areálu firmy v období před Velikonocemi a od října až do Vánoc.“

Rozhodili sítě a čekali. Některé ryby z Bezruče odplavila povodeň na cestu
