„Střecha už nebyla v ideálním stavu. Nyní je funkční i designovou perlou celé budovy, od které očekáváme vyšší bezpečnost a nižší provozní náklady,“ uvedl havířovský primátor Ondřej Baránek.
Oprava začala v květnu a ve městě patří k nejnáročnějším stavebním akcím poslední doby. Původní střechu o rozměrech zhruba 67 krát 85 metrů muselo několik jeřábů nejdříve snést k zemi.
„To bylo opravdu koordinačně velmi náročné, stavebníci museli bojovat i s nepřízní počasí,“ poznamenal Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město.
Následovala montáž moderní střechy. „Střešní plášť byl dodán včetně hromosvodu, dešťových žlabů, podstropních akustických panelů a výstupu na střechu,“ shrnul náměstek Niemiec.
Střecha je současně na celé své ploše připravená na budoucí montáž fotovoltaických panelů.
Práce se však netýkaly jen střechy. Zcela nové je také osvětlení haly, odvlhčovací zařízení i rozvody vzduchu. „V plánu je rovněž moderní světelná výsledková tabule, takzvaná kostka nad ledovou plochu,“ nastínil náměstek pro sport Daniel Vachtarčík.
Havířovská hokejová hala se nachází u autobusového nádraží. Je domovským stadionem týmu AZ Havířov i místem konání koncertů.
Zimní stadion, nazývaný také víceúčelovou halou, stojí poblíž autobusového nádraží. Slouží zejména hokejistům a krasobruslařům.
Koná se tam však i řada odlišných akcí, v minulosti třeba mistrovství Evropy ve vzpírání (1978), koncert britského zpěváka Eltona Johna (1984) a vystoupení brazilské metalové skupiny Sepultura (1991).