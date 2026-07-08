Deseti nejkritičtějšími silničními úseky v kraji se minulý měsíc zabývali dopravní experti na konferenci v Ostravě, na níž se snažili najít opatření, která by mohla počet nehod v daných lokalitách snížit.
Podle analýzy nejrizikovější silnice I/11 východně od Bruntálu je široká a na první pohled přehledná. To ale může podle policie řidiče ukolébat a svádět je k rychlejší jízdě.
„V letech 2021 až 2025 se zde stalo 30 nehod. Jeden člověk zemřel, dva utrpěli těžká a 18 lehká zranění. Více než polovina se jich stala na mokré či namrzlé vozovce nebo na ujetém sněhu,“ popsal Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Odborníci tak navrhují prověřit, zda má povrch dostatečné protismykové vlastnosti. Upozornili také na zhoršený odtok vody, který souvisí s vedením trasy, a na pevné překážky v blízkosti komunikace, jež mohou zhoršit následky nehod.
Deset nejrizikovějších míst v kraji
1. Mezikřižovatkový úsek silnice I/11 u Bruntálu – 30 nehod za posledních 5 let
Druhé místo patří kruhovému objezdu v Bystřici s 27 nehodami za pět let, který má už více než deset let pouze provizorní podobu. Motoristé k němu přijíždějí po dlouhých rovných úsecích, navíc tvar objezdu jim umožňuje projet téměř přímo, aniž by museli výrazněji zpomalit. Právě uspořádání křižovatky vede k častým srážkám.
„Nejvíce kolizí připadalo na odpolední dopravní špičku a většina se stala na suché vozovce. Převažovaly střety s jinými vozidly. U 18 nehod bylo hlavní příčinou nerespektování značky Dej přednost v jízdě!“ přiblížil Sibal.
Odborníci zde navrhují kompletní přestavbu na plnohodnotnou okružní křižovatku. Do té doby by mohl pomoci prstenec vyznačený na vozovce a doplněný dopravními polštáři nebo příčnými prahy.
Nedání přednosti
Třetí v kraji je silně vytížená křižovatka silnic I/67 a I/59 v Karviné s 24 haváriemi. „Řidiči zde musí sledovat několik jízdních proudů a správně vyhodnotit pohyb vozidel přijíždějících po hlavním tahu. Nedání přednosti patří k nejčastějším příčinám kolizí,“ uvedl Sibal.
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Nejrizikovější místo v kraji je podle studie na výpadovce z Karviné
Město Karviná se přitom už dlouho snaží, aby se křižovatka přestavěla na kruhový objezd. „Bohužel při přípravě a realizaci obchvatu Karviné nebylo možné tuto úpravu do projektu zahrnout. Po převedení ulice 17. listopadu mezi silnice II. třídy se ale situace změnila a kraj připravuje memorandum o spolupráci s ŘSD a městem Karviná, které by mělo vytvořit rámec pro další postup při přípravě přestavby této křižovatky,“ informovala karvinská mluvčí Monika Danková.
Správcem dvou ze tří zmíněných komunikací je Ředitelství silnic a dálnic. „Abychom mohli realizovat v takovém místě změny, které by zlepšily bezpečnost provozu, potřebujeme nejprve podnět od policie, například bezpečnostní audit. Teprve potom můžeme učinit potřebná opatření či úpravy,“ uvedl krajský mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.
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Smrt chodce i hazard řidiče. Nejrizikovější úsek kraje je v Karviné
„Policie vnímá toto i další riziková místa a již na zlepšení situace pracuje ve spolupráci s majetkovými správci silnic. Situací se budeme zabývat a spolu s dotčenými subjekty připravíme relevantní opatření,“ sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
U některých dalších z deseti rizikových úseků v kraji se už řešení rýsuje. Například nebezpečnou klikatou cestu mezi Frenštátem pod Radhoštěm a Vlčovicemi má v následujících letech nahradit obchvat.
U křižovatky na silnici I/58 nad Petřvaldem na Novojičínsku je nově zavedeno úsekové měření rychlosti. „My jsme tam požadovali kruhový objezd, ale nakonec to správce silnice vyřešil takto,“ řekl starosta Petřvaldu Václav Kološ.
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5. října 2018