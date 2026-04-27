Tragických nehod elektrokol a koloběžek přibývá, často za nimi stojí alkohol

Martin Pjentak
  13:06
Cyklistická sezona v regionu sotva začala a policisté již evidují dvě oběti nehod na koloběžkách. Statistiky varují před strmým nárůstem nehod elektrokol a elektrokoloběžek, u nichž hraje tragickou roli především vysoká rychlost, absence přileb a alkohol. Ten navíc byl loni za každou třetí nehodou elektrokola v kraji.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V krajských policejních statistikách za letošní první čtvrtletí se už objevili dva mrtví. Obě oběti havarovaly na koloběžkách, jedna z nich na elektrokoloběžce.

A právě elektrokola a elektrokoloběžky se začínají do statistik nehod propisovat stále více, často bývají s vážnými následky.

Podle organizace BESIP se loni v Česku podílely elektrokola a elektrokoloběžky na úmrtích cyklistů až 40 procenty. Tomu odpovídají i čísla z Moravskoslezského kraje, kdy loni při cyklistických nehodách zemřelo pět lidí, z toho dva právě na akumulátory poháněných dvoustopých vozidlech.

„U elektrokoloběžek máte hodně malá kola, vysoko umístěná řídítka, jezdíte vyšší rychlostí, ovládání je náročnější, takže stačí prudší manévr, odbočení, člověk pak snadněji ztratí rovnováhu,“ popsal nebezpečí užívání elektrokoloběžek 1 krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

„U elektrokol máte opět vyšší rychlost, často je to i nečekaný moment překvapení, že člověk šlápne a rozjede se mu to rychleji, než čekal. Další věc, že elektrokolo váží více než běžné kolo, má kvůli baterce jinde těžiště, to také při nehodách hraje roli,“ pokračoval.

Statistiky ukazují, že roste i počet nehod na těchto strojích. Zatímco loni zaznamenali policisté v kraji 525 nehod na běžných kolech, což bylo o 125 méně než v předešlém roce, u dalších kategorií všude počty rostly.

„U elektrokol to bylo loni 108, tedy o 40 více než v roce 2024, u koloběžek jsme pak zaznamenali 110 nehod, o 50 více než předchozí rok, a zvýšil se i počet nehod na elektrokoloběžkách, loni jich bylo 89, v roce 2024 přitom jen 41,“ informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Požár elektrokoloběžky vyhnal hosty z hotelu, žár poškodil i další vozítka

Nárůst zaznamenali také zdravotní záchranáři. „Nehod elektrokol a elektrokoloběžek s vážnými následky přibývá. Logickým důvodem je skutečnost, že jde o boom v pořizování těchto prostředků během posledních let. Stoupá tedy i celkový počet nehod při jejich provozování,“ shrnul mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Pití alkoholu před jízdou

Významnou roli u těchto nehod, a všeobecně u nehod cyklistů, hraje alkohol. Ten byl například zaznamenán i u obou v úvodu zmíněných smrtelných nehod koloběžek v letošním prvním čtvrtletí.

U nehod kol hrál loni roli v téměř pětině případů a u nehod elektrokol v celé třetině případů.

„Obecně je v ČR společensky tolerováno, že se při jízdě na kole, elektrokole či elektrokoloběžce pije alkohol, často i ve vyšší míře,“ podotkl republikový vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Muž po pádu z elektrokoloběžky skončil v bezvědomí, letěl pro něj vrtulník

„To, že jsou kolem cyklostezek občerstvovny, kde se lidé zastaví na jedno či více piv, je bohužel běžné. Pod vlivem alkoholu ve spojení s únavou se ale pak koordinace značně zhoršuje,“ popsal Blahut.

A věčným evergreenem je i nepoužívání cyklistické helmy. „Hodně se s tím setkáváme u seniorů, kteří jsou přitom častými účastníky nehod na kolech. Dalším faktorem je i to, když si lidé vyjedou takzvaně jen okolo komína a řeknou si, že na tak krátkou cestu přece helmu nepotřebují,“ nastínil Blahut.

„Přilba přitom dokáže v případě pádu nebo střetu vážnému úrazu zabránit, nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Těžká zranění hlavy s celoživotními následky přitom u cyklistů a jezdců na koloběžkách nejsou výjimkou,“ varoval Humpl.

