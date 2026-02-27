Ubývá fatálních střetů aut s lidmi. Chodci se naučili být vidět, hlásí odborníci

Loni zemřelo v Moravskoslezském kraji při nehodách na silnici osm chodců. Polovina těchto nehod se stala za tmy a jedna za svítání, kdy ještě nebyla plná viditelnost. Ještě v minulém desetiletí přitom byla tato čísla až trojnásobná. „Chodci už umí být vidět,“ shodují se odborníci i policisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V roce 2013 si nehody v kraji vyžádaly životy 21 chodců, z toho v 18 případech šlo o kolize, které se staly za tmy. Až od roku 2016 začala statistiky zlepšovat povinnost chodců nosit mimo obec reflexní prvky, což výrazně zlepšilo jejich viditelnost na neosvětlené silnici.

Dodnes tuto povinnost policisté kontrolují a také připomínají v rámci preventivních akcí. Ty probíhají nejintenzivněji od října do března, kdy jsou delší noci. „Primárně bouráme mýtus, že ‚když já vidím auto, řidič vidí mě‘,“ objasnil Petr Směták z oddělení prevence při krajském policejním ředitelství.

„Ukazujeme lidem rozdíl v brzdné dráze a vysvětlujeme, že reflexní prvek není módní doplněk, ale životní pojistka, která prodlouží vzdálenost, na kterou vás řidič zaregistruje, z 25 metrů na více než 200 metrů,“ dodal.

Povědomí o povinnosti být vybaven reflexními prvky se za deset let značně zlepšilo. Potvrzuje to i nedávná policejní akce v kraji zaměřená na viditelnost chodců za tmy. „Zkontrolovali jsme při ní mimo obec 68 chodců. Povinný retroreflexní prvek měli všichni,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Horší viditelnost hrozí i ve městech

Přesto je stále co zlepšovat. „Změna je znát, ale stále nejsme v cíli. Často narážíme na špatné umístění. Chodci si reflexní pásku dají na stranu směrem do příkopu nebo ji schovají pod rukáv. Vždy radíme: dávejte ji na stranu směrem do vozovky a ideálně na pohyblivé části těla, jako je zápěstí či kotník, protože lidské oko na pohyb reaguje rychleji,“ podotkl Směták.

Doporučil také, aby lidé nosili reflexní prvky v obcích, i když to tam zatím povinné není. „Městské prostředí je vizuálně velmi náročné – světla reklam, pouliční lampy, odrazy od mokré silnice a stíny. Chodec v tmavém oblečení se v tomto vizuálním smogu snadno ztratí. Reflexní prvek v obci pomáhá řidiči vás odlišit od okolního prostředí o drahocenné sekundy dříve,“ nastínil preventista.

Odborníci ale upozorňují, že nebezpečným místem pro chodce jsou paradoxně i přechody. Loni na nich v kraji zemřeli tři lidé. „Na přechodech nebo v jejich blízkosti se loni stala polovina nehod s chodci, takže bezpečno není ani tam,“ sdělil krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

Přechod totiž často vyvolává u chodců falešný pocit bezpečí. „Mezi nejčastější chyby patří mýtus o absolutní přednosti chodců, jejich nepozornost, například kvůli mobilu nebo sluchátkům, rychlý vstup do vozovky bez očního kontaktu s řidičem a tmavé oblečení bez reflexních prvků,“ vyjmenoval Směták.

Na straně řidičů je to zase nepřiměřená rychlost před přechodem, nevěnování se řízení, oslnění protijedoucím vozem nebo přehlédnutí chodce přes sloupek vozidla. Základem je tak vzájemná ohleduplnost.

„Chodci, nikdy nevstupujte před auto, dokud si nejste jisti, že řidič zpomaluje a vnímá vás. Řidiči, v blízkosti přechodů automaticky sundejte nohu z plynu a počítejte s tím, že budete muset zastavit,“ poradil preventista.

