„Evidujeme nárůst lehkých zranění o celou polovinu,“ upozornila Pavla Welnová z oddělení prevence z krajského policejního ředitelství.
Nejtragičtější součástí bilance jsou dvě nehody, při nichž zemřeli dva motorkáři. Obě se staly v dubnu, jedna na silnici mezi Chlebičovem a Velkými Hošticemi, druhá v Hlučíně. „Kromě toho evidujeme i řadu jiných nehod motorkářů s těžkým zraněním,“ upozornila Welnová.
Několik dalších nehod, tentokrát osobních aut, jejichž následkem byla vážná zranění, zapříčinila únava řidičů. „Únava nejde přetlačit vůlí, odpočinek před jízdou je tím nejjednodušším způsobem, jak zabránit tragédii,“ varovala Welnová.
Závažnými úrazy skončilo i několik srážek s chodci. „Základem bezpečnosti je vzájemná předvídatelnost. Řidiči by měli v blízkosti přechodů výrazně snížit rychlost, chodci by se měli vždy ujistit, že je řidič vždy skutečně vidí,“ uvedla Welnová.