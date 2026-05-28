Více karambolů i zraněných. Policie eviduje výrazný nárůst nehod na Opavsku

Autor:
  6:18
Na nepříznivou statistiku dopravních nehod během prvních čtyř měsíců letošního roku na Opavsku upozorňují policisté. Nejenže došlo ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce k nárůstu jejich počtu o čtvrtinu, výrazně se zvýšilo také množství zraněných účastníků.

Tragická nehoda motorkáře mezi Chlebičovem a Velkými Hošticemi na Opavsku. Policie upozorňuje, že právě v tomto regionu se letos výrazně navýšil počet dopravních nehod. (27. května 2026) | foto: ZZS MSK

„Evidujeme nárůst lehkých zranění o celou polovinu,“ upozornila Pavla Welnová z oddělení prevence z krajského policejního ředitelství.

Nejtragičtější součástí bilance jsou dvě nehody, při nichž zemřeli dva motorkáři. Obě se staly v dubnu, jedna na silnici mezi Chlebičovem a Velkými Hošticemi, druhá v Hlučíně. „Kromě toho evidujeme i řadu jiných nehod motorkářů s těžkým zraněním,“ upozornila Welnová.

Ujetí od nehody je závažné porušení zákona. Může znamenat až pět let vězení

Několik dalších nehod, tentokrát osobních aut, jejichž následkem byla vážná zranění, zapříčinila únava řidičů. „Únava nejde přetlačit vůlí, odpočinek před jízdou je tím nejjednodušším způsobem, jak zabránit tragédii,“ varovala Welnová.

Závažnými úrazy skončilo i několik srážek s chodci. „Základem bezpečnosti je vzájemná předvídatelnost. Řidiči by měli v blízkosti přechodů výrazně snížit rychlost, chodci by se měli vždy ujistit, že je řidič vždy skutečně vidí,“ uvedla Welnová.

