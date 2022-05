Řidič vezoucí dítě narazil v Kopřivnici do sloupu, oba transportoval vrtulník

Řidič a dítě utrpěli zranění, poté co v Kopřivnici na Novojičínsku narazili v autě do sloupu veřejného osvětlení. Vrtulník je oba transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava. Silnice I/58 je v obou směrech neprůjezdná. Řekla to policejní mluvčí Eva Michalíková.