Na dva muže spadly při kácení stromy. Jeden si pomoc dokázal zavolat sám

Neštěstí se stalo po 13:00 uprostřed lesa poblíž turistické chaty Girová. „Případ prověřují jablunkovští policisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ublížení na zdraví,“ uvedla Jiroušková.

Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl řekl, že ke zraněnému vzlétl vrtulník, jehož posádka musela při záchraně využit palubního jeřábu. Pacient utrpěl poranění zad.

Už v sobotu ráno zasahovali záchranáři u další události, při níž se zranil muž kácející strom. Stalo se to po 9:00 v Holčovicích-Hejnově na Bruntálsku a sedmačtyřicetiletého muže udeřil kmen do nohy. Jiroušková uvedla, že v tomto případě už policisté vyloučili, že by úraz zavinil někdo jiný.

Zraněný si pomoc zavolal sám

Humpl řekl, že zraněný muž si pomoc přivolal sám. Také k němu letěl vrtulník, z nějž lékaře do nepřístupného terénu vysadil palubní jeřáb. „Posádka sanitního vozidla však byla nucena poslední půl kilometr urazit pěšky,“ uvedl mluvčí.

Zdravotníci pacienta po ošetření uložili do transportního vaku. „Vrtulníkem byl vyzvednut a přenesen na místo mezipřistání. Záchranáři poté muže přeložili na palubu stroje a následně letecky transportovali do krnovské nemocnice,“ uvedl Humpl.