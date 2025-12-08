Auto narazilo do stromu, senioři se zranili. Někdo mě ohrozil a ujel, řekl řidič

Vážnou dopravní nehodou se zabývají policisté na Novojičínsku. V neděli před polednem tam havaroval senior, který se svým vozem vyjel ze silnice a narazil do stromu. Muž po nehodě řekl, že ho ohrozilo a donutilo vybočit ze směru jízdy jiné auto, jehož řidič ujel.
Incident se stal zhruba v 11:20 hodin na silnici II. třídy v katastru obce Ženklava. „Dosud neznámý řidič nezjištěného vozidla jedoucí od Štramberku ve směru na Ženklavu při předjíždění automobilu Ford Focus údajně ohrozil jeho osádku, vlivem čehož řidič fordu vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Doplnila, že podle výpovědi zraněného muže zatím neznámý řidič nezastavil a pokračoval dále ve směru na Ženklavu.

„Kriminalisté se obracejí na případné svědky, kteří mají k této nehodě informace, případně vlastní záznamy z kamer týkající se této nehody, ať se obrátí na bezplatnou linku 158,“ vyzvala policejní mluvčí s tím, že přihlásit se samozřejmě může i samotný zatím neznámý řidič.

Oba seniory ve věku 72 let, tedy řidiče a jeho spolujezdkyni, měli v péči přivolaní záchranáři. Na místo nehody přijela sanitka z nedaleké Kopřivnice a z Ostravy dorazil záchranářský vrtulník.

Seniorku musel přepravit vrtulník

Muž utrpěl středně závažné poranění hrudníku a nohy. „Transportován byl do traumatologického centra ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde byl týmu urgentního příjmu předán ve stabilizovaném stavu,“ sdělil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

V závažnějším stavu byla spolujezdkyně, kterou museli vyprostit hasiči. „Žena byla za pomocí hydraulických nástrojů vyproštěna během necelých patnácti minut,“ zmínil mluvčí hasičů Tomáš Čáp.

Ještě v havarovaném vozidle záchranáři provedli znehybnění ženiných zraněných nohou a krční páteře. „Po vyproštění byla pacientka uložena do celotělové podtlakové matrace, záchranáři ošetřili krvácející rány na hlavě, zahájili kyslíkovou terapii a podali další potřebné medikamenty. Týmu urgentního příjmu pacientka předali ve vážném stavu,“ doplnil mluvčí Humpl.

