Zase Otice. Nehodami proslulý přejezd na Opavsku zmizí až s obchvatem

Sedmadvacet zraněných, žádný mrtvý. Taková je podle zástupců Drážní inspekce bilance železničního přejezdu v Oticích za posledních jedenáct let.

„Nejvíce lidí bylo zraněno při střetnutí v roce 2008, a to třináct,“ zmínil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal událost z prosince 2008, kdy vlak narazil do kamionu.

Čísla v úterý výrazně navýšil sedmapadesátiletý řidič nákladního auta naloženého vepřovými půlkami.

Před přejezdem sice zastavil na stopce, jenže při jeho přejíždění se mu nepodařilo včas odbočit na frekventovanou silnici.

„Údajně tak zadní část soupravy zůstala v prostoru železničního přejezdu,“ poznamenal mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Výsledkem střetu vozidla s vlakem bylo deset zraněných, mezi nimi řidič náklaďáku a strojvedoucí s pasažéry vlaku, který místem v tu chvíli projížděl.

„Pět žen a pět mužů ve věku od patnácti do jednasedmdesáti let utrpělo lehká a středně těžká poranění, převážně v oblasti hrudníku a končetin,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Ani tentokrát si tedy nehoda na otickém přejezdu, který nechrání výstražná světla ani závory, nevyžádala lidský život. Ale vysoká nehodovost nutí zainteresované situaci v úseku řešit.

SŽDC už i pár let ví jakým způsobem. V roce 2015 bylo rozhodnuto o úpravách místa tak, aby se přes přejezd dostali jen chodci.

„Přejezd bude přebudován na přechod v rámci výstavby silničního obchvatu Otic,“ konstatoval Marek Illiaš.

Problémem je, že příprava a výstavba obchvatu může trvat dalších několik let. „Je v počátcích. Momentálně probíhá geologický průzkum. Kdy by mohl být dokončen, to momentálně netuším,“ potvrdil místostarosta Otic Roman Janáček.

Podle SŽDC ale nezbývá než na obchvat počkat.

„O přestavbě přejezdu na přechod před dohotovením obchvatu Otic provozovatel dráhy neuvažuje,“ konstatoval mluvčí.

Přebudování přejezdu na jeho bezpečnější variantu by si zase vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy silnice první třídy.

Otický místostarosta míní, že přestože obec v minulosti bojovala za závory, příčinou nehod je hlavně chování řidičů.

„Je nutné tam respektovat stopku, která je z obou stran, a také dobře odhadnout vzdálenost vlaku, který už tak v místě zpomaluje. Silničáři tam pomohli zvýšit viditelnost, hodně v místě také hlídkují policisté, přesto tam je stále hodně nehod,“ dodal Janáček.

„Sedmapadesátiletého řidiče nákladního auta, který na přejezdu havaroval v úterý, podezírají policisté z obecného ohrožení z nedbalosti,“ doplnil opavský policejní mluvčí René Černohorský.