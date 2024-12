Opilý muž se v ostravském Svinově pohyboval v kolejišti. Srazil ho vlak

Neštěstí se stalo po 22:00. „Dechová zkouška u strojvedoucího byla s negativním výsledkem a u zraněného muže byla s výsledkem pozitivním, a to kolem dvou promile. Další skutečnosti události prošetřují ostravští policisté,“ uvedla Jiroušková.

Humpl uvedl, že při příjezdu záchranářů ležel muž vedle trati, byl při vědomí a mluvil s nimi. „Prvotní lékařské vyšetření ukázalo vícečetná poranění hlavy a dezorientaci, stejně jako podezření na poranění pánve. Pacient byl zajištěn krčním límcem, pánevním pásem a uložen do podtlakové matrace,“ uvedl Humpl.

Za pomoci hasičů zdravotníci muže přes vagon vlaku transportovali do sanitního vozidla, které stálo za tratí. „Muže bylo následně nutno uvést do umělého spánku, zajistit jeho dýchací cesty intubací a převést na přístrojem řízenou ventilaci,“ uvedl Humpl. Záchranáři zraněného odvezli do Fakultní nemocnice Ostrava.

„Opět upozorňujeme, že zkracování cesty přes koleje v místech, kde přecházení není dovoleno, je velkým hazardem se životem a zdravím. Střety s vlakem mívají většinou fatální následky. Přecházení a nedovolený pohyb osob v kolejišti je nejen nebezpečný, ale také zákonem postižitelný,“ dodala Jiroušková.