Na přechodu v Třinci srazil dítě a ujel. Policie hledá řidiče tmavého audi

Dalibor Maňas
  14:31
Dopravní policisté z Frýdku-Místku řeší nehodu, která se stala minulý čtvrtek v třinecké části Oldřichovice. Neznámý řidič tam na vyznačeném přechodu pro chodce srazil dítě. Ačkoliv bezprostředně po střetu zastavil, následně z místa ujel.
Fotogalerie3

Pohled na vyznačený přechod pro chodce u autobusové zastávky Oldřichovice – Na Tyrské, kde vozidlo srazilo nezletilého chodce. Na místě aktuálně zasahují dopravní policisté. (12. března 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala 12. března přibližně ve 14:26. „Kolize se stala na silnici II. třídy č. 474 v těsné blízkosti autobusové zastávky Oldřichovice – Na Tyrské, ve směru jízdy od místní části Nebory,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.

Podle policistů za srážku může řidič jedoucí v tmavém voze značky Audi staršího typu. Policisté nyní žádají veřejnost o pomoc při identifikaci vozidla i samotného šoféra.

„Neznámý řidič po střetu sice zastavil a vystoupil, ale následně nastoupil zpět do vozidla a z místa dopravní nehody odjel,“ zdůvodnil Segsulka.

Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahovaly u vážné dopravní nehody v obci Závišice na Novojičínsku. Osobní automobil tam srazil jedenáctiletého chlapce. (10. března 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Rozsah a míra zranění sraženého dítěte není jasná a policie více informací neposkytla. Redakce ještě čeká na vyjádření mluvčího záchranné služby.

Kriminalisté z dopravního inspektorátu prosí všechny, kteří se v danou dobu u zastávky Na Tyrské nacházeli, aby pomohli s objasněním okolností nehody.

„Klíčové mohou být zejména výpovědi osob, které viděly průběh nehody. Záznamy z palubních kamer vozidel, která místem projížděla. Informace k totožnosti řidiče nebo k výskytu poškozeného tmavého audi v okolí,“ popsal mluvčí.

Zásahy v regionu

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje (ZZS MSK) v posledních dnech eviduje zvýšený počet nehod s účastí dětí. Jen o dva dny dříve zasahovali záchranáři u velmi podobného případu v Závišicích, kde musel pro jedenáctiletého chlapce po střetu s autem letět vrtulník.

V úterý 10. března tam osobní automobil srazil jedenáctiletého chlapce. „Vzhledem k závažnosti nehody a věku pacienta byl na místo vedle pozemní posádky vyslán také vrtulník Kryštof 05 z Ostravy,“ poznamenal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Chlapec podle něho utrpěl poranění hlavy a nohy. Po stabilizaci na místě ho vrtulník transportoval do Fakultní nemocnice Ostrava.

U nehod v zastavěných oblastech bývá zranění dítěte často provázeno šokem. „V případech střetu vozidla s chodcem, zejména jde-li o dítě, hrozí vždy riziko vnitřních poranění, která nemusí být na první pohled patrná,“ upozornil Humpl s tím, že okamžité přivolání pomoci je pro další prognózu pacienta klíčové.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.