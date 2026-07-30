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Mladík zlomil auto o sloup elektrického vedení, zranil sebe i tři spolujezdce

Dalibor Maňas
  10:05
Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29....

Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29. července 2026 okolo 16.30 na silnici III. třídy v městské části Oldřichovice u Třince. Řidič BMW tam nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou u penzionu, vyjel ze silnice a narazil do sloupu elektrického vedení. | foto: Policie ČR

Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29....
Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29....
Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29....
Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29....
6 fotografií
Čtyři mladí lidé se zranili při vážné nehodě, která se stala ve středu odpoledne v Třinci-Oldřichovicích. Jednadvacetiletý řidič osobního vozu BMW tam nezvládl zatáčku a narazil do sloupu elektrického vedení. Těžce zraněného šoféra museli z vozu vyprostit, stejně jako dva další cestující. Na místě zasahoval i vrtulník.

Kriminalisté zjistili, že řidič auta značky BMW jel směrem do Třince a nezvládl pravotočivou zatáčku u penzionu. „Vyjel ze silnice a narazil do sloupu elektrického vedení,“ popsal policejní mluvčí Jan Segsulka.

Šofér utrpěl těžké zranění a zůstal společně se dvěma zraněnými spolujezdci zaklíněný v autě. Vyprostit je museli hasiči. Další zraněná spolujezdkyně byla mimo vozidlo.

Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29. července 2026 okolo 16.30 na silnici III. třídy v městské části Oldřichovice u Třince. Řidič BMW tam nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou u penzionu, vyjel ze silnice a narazil do sloupu elektrického vedení.
Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29. července 2026 okolo 16.30 na silnici III. třídy v městské části Oldřichovice u Třince. Řidič BMW tam nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou u penzionu, vyjel ze silnice a narazil do sloupu elektrického vedení.
Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29. července 2026 okolo 16.30 na silnici III. třídy v městské části Oldřichovice u Třince. Řidič BMW tam nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou u penzionu, vyjel ze silnice a narazil do sloupu elektrického vedení.
Policisté i záchranáři zasahovali u vážné dopravní nehody, která se stala 29. července 2026 okolo 16.30 na silnici III. třídy v městské části Oldřichovice u Třince. Řidič BMW tam nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou u penzionu, vyjel ze silnice a narazil do sloupu elektrického vedení.
6 fotografií

Z auta trojici vyprošťovali profesionální hasiči z Třince. „Informaci o nehodě obdrželo operační středisko hasičů v 16.32. V době příjezdu byla jedna ze čtyř cestujících v péči svědků. Další tři zůstali zaklíněni,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Hasiči museli použít hydraulické vyprošťovací zařízení a poté zraněné předali zdravotníkům. „Zajistili vozidlo proti vzniku požáru a poté, co policisté nehodu zdokumentovali, uklidili vozovku,“ přidala mluvčí hasičů.

Řidič ztratil hodně krve

Zdravotníci vyslali k nehodě leteckou záchrannou službu a dva pozemní týmy ze základny v Třinci.

„Jednadvacetiletý muž utrpěl velmi vážné poranění v oblasti hlavy, hrudníku a dolní končetiny. Záchranáři mu ošetřili zraněné stehno pomocí turniketu a trakční dlahy, použili pánevní pás, krčí límec a celotělovou podtlakovou matraci. Kvůli bezvědomí mladíka napojili na plicní ventilátor,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Podle něho mladík ztratil hodně krve, takže dostal transfuzi. „Ve velmi vážném stavu byl poté transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ doplnil mluvčí.

Do ostravského traumacentra byl převezen také osmnáctiletý mladík s poraněním hlavy, hrudníku a horní končetiny. „Další dva lidé, dvacetiletý muž a žena stejného věku, byli s méně závažnými zraněními ošetřeni záchranářskou posádkou a předáni na úrazové ambulanci třinecké nemocnice,“ přiblížil Humpl.

„Jelikož nebylo možné provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, byl u řidiče nařízen odběr biologického materiálu,“ upozornil Segsulka. Okolnosti a příčinu nehodu dále vyšetřuje policie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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