Na tahu do Polska boural kamion, doprava mezi Opavou a Krnovem stojí

Autor:
  8:08aktualizováno  8:29
Kvůli nehodě stojí od šesti hodin ráno doprava mezi Opavou a Krnovem na velmi frekventované silnici I/57. Hlavní tah na Polsko blokuje kamion, který jel tak rychle, že mu návěs sjel ze silnice. U cesty jsou poškozené stromy a ploty. Vůz silnici zablokoval v obou směrech.
Hlavní tah mezi Opavou a Krnovem blokuje havarovaný kamion. | foto: Policie ČR

Tahač značky Scania s návěsem a třiadvacetiletým řidičem za volantem jel ve směru od Opavy.

Hlavní tah mezi Opavou a Krnovem blokuje havarovaný kamion.

„Při projíždění části Pustý Mlýn zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a najel na krajnici komunikace, kdy návěsem sjel do příkopu. Zde poškodil několik stromů a oplocení rodinného domu,“ popsal policejní mluvčí Jan Segsulka.

Uvázlý návěs celou soupravu zastavil napříč silnicí. „Policisté nyní odklánějí dopravu skrz obec Brumovice,“ doplnil Segsulka s tím, že omezení by mělo trvat do devíti hodin.

Z bruntálské hasičské stanice k místu nehody míří speciální vyprošťovací vůz. „Pomocí této těžké techniky bude havarovaný kamion vyproštěn zpět na vozovku,“ doplnila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

