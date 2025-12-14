Při nehodě na D48 ráno zemřel řidič, narazil autem do svodidel

Autor: ,
  12:07
Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá na Frýdecko-Místecku zemřel v neděli ráno sedmadvacetiletý řidič. Svým osobním autem narazil do svodidel. Příčiny neštěstí policisté zjišťují.

Při nehodě na dálnici D48 u obce Dobrá zemřel řidič. Narazil s vozem do svodidel. (14. prosince 2025) | foto: ZZS MSK

Nehoda se stala okolo nedělní půl deváté ráno ve směru na Český Těšín.

„Po příjezdu policisté zjistili, že řidič osobního vozidla narazil do svodidel. Následně utrpěl zranění, kterým i přes snahu jak svědků, tak záchranářů na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Kvůli vyšetřování nehody byla dálnice několik desítek minut uzavřena, po čase se ji podařilo zprovoznit alespoň jedním jízdním pruhem. „U tragické události zasahoval i policejní krizový intervent,“ doplnila mluvčí.

Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že muž byl po vyproštění z vozidla v bezvědomí a nedýchal. „Záchranáři zahájili neodkladnou resuscitaci, zasahující lékař však musel pro poranění hlavy, které se ukázalo být neslučitelné se životem, konstatovat smrt pacienta,“ uvedl Humpl.

Příčiny a okolnosti neštěstí policisté vyšetřují.

14. prosince 2025  12:07

