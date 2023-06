Případ tragické nehody pendolina policie odložila, škoda za čtvrt miliardy

Ke stejnému závěru dospěla i Drážní inspekce, která tento týden výsledky vyšetřování zveřejnila. Podle nich byl strojvedoucí ve stavu střední opilosti a pendolino projelo na červenou. Celkovou škodu Drážní inspekce vyčíslila na 238,9 milionu korun.

„Kriminalisté před časem případ odložili. Při kolizi zemřel viník nehody, kterým byl strojvedoucí,“ uvedla Vlčková. Dodala, že na ukončení práce Drážní inspekce policisté čekat nemuseli. Měli dostatek indicií, které na viníka ukázaly.

Podle inspekce strojvedoucí nerespektoval návěsti Stůj hlavního odjezdového návěstidla. Vlak uvedl do pohybu, aniž by byla souprava vypravena. V ten den přišel do práce pozdě a před nástupem na směnu se nepodrobil dechové zkoušce. Později se zjistilo, že byl pod vlivem alkoholu - ve stavu střední opilosti.

Vlak odjíždějící do Prahy se ve stanici Bohumín srazil s posunovací lokomotivou loni 27. června. Nehodu nepřežil strojvedoucí. Ve vlaku se lehce zranila stevardka a na posunovací lokomotivě čtyři zaměstnanci společnosti ČD Cargo.

Celková škoda činí 239 milionů korun, z toho 218 milionů připadá na pendolino. České dráhy se v březnu rozhodly, že pendolino nenechají opravit, protože by to pro ně bylo neekonomické. Náklady na opravu odhadly mezi 200 a 250 miliony korun. Nepoškozené vozy dopravce využije na náhradní díly pro zbývající soupravy, poškozené vozy zlikviduje.

27. června 2022