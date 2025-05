Sedmnáctiletý mladík spadl v Bruntále ze skály. Vážně si poranil hlavu a břicho

Baník - Jablonec 1:2, domácí marně toužili po druhém místě, rozhodla první půle

Pokud by zvítězili, minimálně do večera měli šanci se posunout na druhé místo. To se ale fotbalistům Baníku Ostrava doma proti Jablonci nepodařilo a v prvním kole nadstavbové skupiny padli 1:2. Za...