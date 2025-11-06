Couvající dodávka v areálu nemocnice srazila seniora, zpod vozu ho vytáhli už mrtvého

Autor:
  13:45
Ostravská policie vyšetřuje tragédii, která se stala v areálu nemocnice v Ostravě-Vítkovicích. Dodávka tam při couvání srazila seniora, který zůstal zaklíněn pod vozem. Veškerá snaha o mužovu záchranu byla neúspěšná. Policie při vyšetřování žádá o pomoc svědky, kteří nehodu viděli.
Fotogalerie2

Místo nehody v areálu nemocnice v Ostravě - Vítkovicích. (5. listopadu 2025) | foto: Policie ČR

Neštěstí se stalo ve středu okolo poledne. Řidič bílého dodávkového vozu Renault Master couval v areálu vítkovické nemocnice po příjezdové cestě k budově A.

Místo nehody v areálu nemocnice v Ostravě - Vítkovicích. (5. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Při couvání však řidič nejspíše přehlédl chodce staršího sedmdesáti let, dodávka ho srazila a muž zůstal zaklíněný pod vozem. Vyprostit ho museli hasiči. „Využity byly pneumatické zvedací vaky. Bohužel byl chodec vyproštěn už bez známek života,“ konstatovala krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Policisté zahájili vyšetřování kvůli podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Současně vyzývají, aby se ozvali svědci nehody.

„Především se zajímáme o průběh nehodového děje a v souvislosti s tím se obracíme na svědky, kteří mohou podat informace k této nehodě, aby se obrátili na linku 158,“ uvedla s poděkováním za pomoc policejní mluvčí Eva Michalíková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Jediný známý ostravský snímek nákladního vlaku s parní tramvajovou lokomotivou....

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

Ferrol řádil v Ostravě. A táhla ho Češka. Šotolová si španělské angažmá pochvaluje

Karolina Šotolová (vlevo) z Ferrolu bojuje o míč s ostravskou Olianou...

Poprvé od srpna, od svého přestupu z KP Brno do španělského Ferrolu, se basketbalová reprezentantka Karolina Šotolová podívala domů, do Česka. A vedla si skvěle. Její tým v pátém utkání Eurocupu...

6. listopadu 2025  11:48

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

6. listopadu 2025  9:09,  aktualizováno  11:04

Po 17 letech návrat se vší parádou. Na Colours of Ostrava vystoupí eklektik Moby

Skladatel a producent Moby

Po sedmnácti letech se do Česka vrátí pionýr elektronického soulu, který začínal s ravem, v poslední době se ale nořil do vod ambientu. Dalším headlinerem Colours of Ostrava 2026 bude Moby. Společně...

6. listopadu 2025  9:37

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Znak Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde při výbuchu 20. prosince...

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...

5. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  18:18

Bez obřadu a bez lidí. Města vypravují pohřby stovkám osamělých lidí

V Karviné jsou jako v jednom z mála měst spojeny sociální pohřby s obřadem a...

Stovky lidí v Moravskoslezském kraji každý rok zemřou, aniž by měli někoho, kdo se postará o jejich pohřeb a důstojné rozloučení. V takovém případě přicházejí podle zákona na řadu zástupci měst či...

5. listopadu 2025  16:19

Že se nám daří díky delší letní pauze? To je takový blábol, reaguje třinecký Nestrašil

Třinecký útočník Andrej Nestrašil padá po souboji s českobudějovickým obráncem...

Čeští reprezentanti vyrážejí na Finské hry a extraliga má první pauzu v sezoně. Třinečtí hokejisté dostali čtyři dny volna, které si útočník Andrej Nestrašil užívá v Praze. „Vyrazil jsem za rodinou,...

5. listopadu 2025  14:01

Dívku na zastávce osahával cizí muž, kriminalisté hledají svědka z fotografie

Ostravští kriminalisté hledají tohoto muže, který svým svědectvím může napomoci...

Možného svědka sexuálního útoku, který se odehrál v polovině září na tramvajové zastávce v Ostravě-Přívoze, hledají kriminalisté. Zveřejnili fotografii muže, který by mohl svou výpovědí přispět k...

5. listopadu 2025  13:43

Rozhodl prezident. Před 80 lety se báňská univerzita stěhovala z Příbrami do Ostravy

Výstavba hlavních objektů porubského areálu univerzity v letech 1966 až 1973.

Z provizorních prostor v různých částech Ostravy moderní univerzitní kampus, z původních dvou oborů sedm fakult, ze tří stovek studentů současných třináct tisíc studujících. Vysoká škola báňská je v...

5. listopadu 2025  12:46

Hromadná nehoda kvůli srážce s jelenem. Frekventovaný tah u Ostravy stál

Provoz na frekventované Rudné v Ostravě ochromily ve středu ráno hned dvě...

Srážka s jelenem zastavila ve středu ráno provoz na frekventované čtyřproudové silnici z Ostravy na Havířov. Postupně zde do sebe narazila tři auta, provoz musel být kvůli nehodě odkloněn.

5. listopadu 2025  10:02

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Ve voze na Karvinsku nalezla policie dvě osoby bez známek života. (26. října...

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:20

Sváteční atmosféru v Ostravě opět zpestří vánoční kluziště, vloni přilákalo davy

Vánoční kluziště, které vzniklo v centru Ostravy, prodloužilo provoz až do...

Děti i dospělí budou moci i letos zadarmo bruslit v centru Ostravy. Zastupitelé města podpořili provoz ledového kluziště na náměstí Dr. E. Beneše dotací tři miliony korun.

4. listopadu 2025  14:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.