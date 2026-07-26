Po střetu s osobním autem zemřela u Karviné žena, resuscitace nepomohla

Nehoda se stala krátce po 22:00 na silnici první třídy. Řidič osobního vozidla jedoucí od Karviné ženu srazil v levotočivé zatáčce za kostelem svatého Petra z Alkantary.
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„Na místo nehody jako první dorazili policisté z karvinského oddělení hlídkové služby, kteří ihned započali resuscitaci sražené ženy, a to až do příjezdu zdravotníků. I přes veškerou snahu všech zasahujících však žena svým vážným zraněním podlehla,“ uvedl Segsulka.
Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidiče negativní. Kvůli odstraňování následků nehody a její dokumentaci byl provoz na silnici obousměrně uzavřen zhruba tři hodiny.
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