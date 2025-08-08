Nehoda se stala zhruba o půl jedné odpoledne na křižovatce ulic Olomoucká a Palackého. „Na základě dosud zjištěných informací došlo ve směru z centra města ke střetu služebního vozidla v policejních barvách, které jelo se zapnutým majákem, a osobního automobilu Volkswagen,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.
Vůz údajně jel k jinému případu, to však policisté neupřesnili. Mluvčí však potvrdil, že náraz policejní vůz odhodil mimo komunikaci, kde auto srazilo chodce.
„Při nehodě bylo zraněno několik osob, které si převzali do péče zdravotníci. Provedené dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u obou řidičů negativní,“ doplnil policejní mluvčí.
Krajská mluvčí záchranné služby Jana Šedovičová sdělila, že po příjezdu na místo záchranáři ošetřili pět lidí. „Čtyři byli zranění lehce, jeden těžce. Ten byl přepraven na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice,“ sdělila.
V Ostravě skončil právě sražený muž, mezi zraněnými jsou údajně i dva policisté. Doplnil, že policisté se nyní nehodou zabývají a vyšetřují přesný průběh srážky vozů i míru zavinění.
Nehoda se stala na křižovatce ulic Palackého a Olomoucká poblíž centra Opavy.
