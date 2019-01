VIDEO: Seniorka v Opavě bourala. Byla podnapilá a sotva stála na nohou

“Třiašedesátiletá žena bourala na Bílovecké ulici v Opavě v sobotu okolo 18. hodiny,” řekla iDNES.cz moravskoslezská policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Seniorka nezvládla řízení a v zatáčce přejela se svým vozem Opel do protisměru, kde přejela přes chodník a narazila do dopravního značení a do plotu.

“Nehoda se obešla bez zranění. Orientační dechová zkouška prokázala přítomnost alkoholu v dechu, policisté ženě naměřili 1,7 promile,” dodala mluvčí.

Policie ženě na místě zadržela řidičský průkaz. Řidička je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.