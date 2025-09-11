Ke srážce vyjely všechny složky záchranného systému ve středu odpoledne krátce po půl třetí do Stonavy. „Na silnici II. třídy řidič motocyklu zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a narazil do před ním jedoucího osobního vozidla, jehož řidič odbočoval vlevo,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Po nárazu do auta motocykl upadl na silnici. „Šestnáctiletý motocyklista jevil známky poruchy vědomí, utrpěl poranění hlavy, pánve a mnohočetné oděrky,“ popsal stav motorkáře po příjezdu zdravotníků mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
Záchranáři pacienta znehybnili a podali mu léky. „Vzhledem k závažnosti stavu musel být uveden do umělého spánku. Lékař provedl intubaci dýchacích cest a převedení na umělou plicní ventilaci,“ doplnil Humpl s tím, že pacient byl v ohrožení života.
Vrtulník motorkáře po ošetření na místě přenesl na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice. „Dechová zkouška řidiče automobilu byla negativní. Vzhledem ke zdravotnímu stavu zraněného motorkáře byl nařízen odběr biologického materiálu,“ doplnila policejní mluvčí Vlčková.
Dopravní nehodu teď řeší policisté karvinského dopravního inspektorátu.