Motorkář, který nesměl za řídítka, po čelní srážce s vozidlem zemřel

Nehoda se stala v pátek po 17. hodině. Devětatřicetiletý motocyklista se zákazem řízení, který je nejspíše viníkem nehody, v sobotu zemřel v nemocnici.

Podle policie řidič motorky při sjezdu z dálnice D48 v Dobré u Frýdku-Místku zřejmě vjel do protisměru, kde se srazil se dvěma osobními auty. V jednom z nich se zranili čtyři lidé.

„Dvě ženy a dvě děti ve věku deset let a dva roky utrpěly lehká nebo středně těžká poranění, povětšinou v oblasti hrudníku. Po prvotním ošetření byly předány na úrazové ambulanci frýdecko-místecké nemocnice,“ uvedl mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Řidič motorky byl v okamžiku příjezdu záchranářů při vědomí, utrpěl však vícečetná život ohrožující poranění, a to v oblasti hrudníku, nohy a ruky. „Lékař jej musel uvést do umělého spánku a převést na přístrojem řízenou plicní ventilaci. Po provedení přednemocniční neodkladné péče byl pacient vrtulníkem transportován do ostravské Fakultní nemocnice a tam předán do péče týmu urgentního příjmu,“ uvedl Humpl. Policejní mluvčí Eva Michalíková doplnila, že devětatřicetiletý muž v sobotu v nemocnici zemřel.

Dálnice byla kvůli nehodě téměř čtyři hodiny uzavřena.

Moravskoslezští policisté tak během pátku vyjížděli ke třem nehodám, které měly za následek smrt. Před 11:30 vjel z neznámých příčin řidič vozu Renault v Rychvaldě na Karvinsku do protisměru a čelně se srazil s dalším osobním vozem, na místě zemřela jeho devětašedesátiletá spolujezdkyně (více čtěte zde).

Před 18:00 se pak stala další nehoda na silnici I/48 na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje u Starého Jičína-Dubu na Novojičínsku nedaleko Vysoké, místní části Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Při nehodě zemřel dvaadvacetiletý řidič vozu Škoda Superb, který zřejmě v klesání dostal smyk a vjel do protisměru, kde se bočně srazil s dalším autem.