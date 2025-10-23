Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

Autor:
  16:46
S těžkým zraněním hlavy transportovali záchranáři 26letého muže, který havaroval na elektrickém motocyklu v katastru obec Bukovec na Frýdecko-Místecku.

Sanitka moravskoslezské záchranné služby při zásahu v Bukovci na Frýdecko-Místecku (23. října 2025) | foto: ZZS MSK

Nehoda se stala ve středu večer. Okolo jednadvacáté hodiny volali na tísňovou linku lidé, kteří si všimli muže ležícího v bezvědomí na silnici.

Bukovec leží na samotě v horách u česko-polských hranic, svým katastrem je nejvýchodněji položenou tuzemskou obcí.

Jak vyšlo najevo, muž na elektrickém motocyklu jezdil po místní komunikaci, zřejmě však nezvládl řízení a narazil do sloupku dopravního zrcadla.

První pomoc mu nejprve poskytovali svědci, posléze na odlehlé místo dorazili záchranáři z Jablunkova a z Třince, povel k nočnímu vzletu dostal i záchranářský vrtulník v Ostravě.

„Šestadvacetiletý muž byl v době příjezdu záchranářů v bezvědomí a s oslabeným dýcháním. Posádky okamžitě zahájily kyslíkovou terapii, provedly znehybnění krční páteře a pánve. Zajistily také periferní žilní vstup pro podání potřebných léků,“ popsal krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Byla nutná psychologická pomoc rodině

Po intubaci dýchacích cest a zahájení plicní ventilace si pacienta převzala posádka vrtulníku, kterým ho přepravila do ostravské fakultní nemocnice. „S těžkým poraněním hlavy, které muže ohrožovalo na životě, byl předán do péče tamního urgentního příjmu,“ řekl mluvčí Humpl.

Dechovou zkoušku na alkohol nebylo možné provést, případné požití před jízdou tak bude zjištěno z krve. „Veškerými okolnostmi nehody včetně nehodového děje se nyní zabývají třinečtí dopravní policisté,“ doplnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Na zásahu se podíleli také hasiči, kteří například takzvanými světelnými puky vyznačili vhodné místo pro přistání záchranářského vrtulníku. Také pomáhali s transportem pacienta.

„A vzhledem k tomu, že se na místo události dostavili rodinní příslušníci zraněného muže, bylo nutné poskytnout jim psychosociální pomoc. Tu prováděl příslušník našeho sboru,“ sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Nehoda se stala v Bukovci, odlehlé obci na Frýdecko-Místecku.

Nehoda se stala v Bukovci, odlehlé obci na Frýdecko-Místecku.

Řidič narazil s elektromotorkou do sloupu zrcadla, ležel na silnici v bezvědomí

