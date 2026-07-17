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BMW narazilo zezadu do pionýra, jeho řidič letěl přes kapotu. Na místě zemřel

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  13:14

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Tragická nehoda se stala na silnici I/57, která tvoří obchvat Krnova. (16. července 2026) | foto: ZZS MSK

Smrtelnou dopravní nehodu od čtvrteční noci vyšetřují policisté z Krnova. Na obchvatu města tam BMW zezadu narazilo do malého motocyklu Pionýr, motocyklista na místě zemřel. Policisté žádají veřejnost o pomoc, a to například co se týče osvětlení vozidel.

Nehoda se stala zhruba ve 22:20 na obchvatu Krnova, tedy na silnici I/57 ve směru na Krásné Loučky.

„Z dosud zjištěných informací vyplývá, že 21letý řidič osobního motorového vozidla zřejmě zezadu narazil do před ním jedoucího motocyklu. Jeho 41letý řidič byl ze stroje vymrštěn a přes kapotu automobilu spadl na vozovku,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Jak vyplývá z dalších zjištění, srazil se vůz BMW šedé barvy s bílo-oranžovým malým motocyklem Jawa 50/21 Pionýr.

Na místo nehody záhy dorazili záchranáři, a to posádky z Krnova, nadto z Ostravy vyletěl vrtulník.

Policii mohou pomoci svědci

„Jednačtyřicetiletý motocyklista s vážným poraněním hlavy zůstal ihned po nehodě v bezvědomí a nedýchal. Svědci proto začali s oživováním, na které navázali zasahující záchranáři. I přes maximální snahu všech zasahujících muž na následky zranění zemřel,“ zmínil krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Sanitky moravskoslezských záchranářů

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Policisté na nezbytně nutnou dobu zastavili provoz na krnovském obchvatu, na místo také musel dorazit krizový intervent.

Policisté se při vyšetřování tragické nehody obracejí i na veřejnost, konkrétně případné svědky.

„Obracíme se na osádky vozidel, které zhruba v době nehody zaznamenaly tento osobní vůz a malý motocykl. Policisté by k těmto uvítali jakékoliv informace, včetně osvětlení. Uvítají také záznamy z palubních kamer,“ přiblížila policejní mluvčí. Fotografie osobního vozu a motocyklu policie nezveřejnila.

Lidé mohou své informace a poznatky volat bruntálským kriminalistům na telefony 974 731 602, 974 731 603 a 974 731 604. „Informace je možné sdělit také na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158,“ zakončila Štětínská.

Tragická nehoda se stala na obchvatu Krnova na silnici I/57 ve směru na Krásné Loučky.

Tragická nehoda se stala na obchvatu Krnova na silnici I/57 ve směru na Krásné Loučky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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