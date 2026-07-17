Nehoda se stala zhruba ve 22:20 na obchvatu Krnova, tedy na silnici I/57 ve směru na Krásné Loučky.
„Z dosud zjištěných informací vyplývá, že 21letý řidič osobního motorového vozidla zřejmě zezadu narazil do před ním jedoucího motocyklu. Jeho 41letý řidič byl ze stroje vymrštěn a přes kapotu automobilu spadl na vozovku,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Jak vyplývá z dalších zjištění, srazil se vůz BMW šedé barvy s bílo-oranžovým malým motocyklem Jawa 50/21 Pionýr.
Na místo nehody záhy dorazili záchranáři, a to posádky z Krnova, nadto z Ostravy vyletěl vrtulník.
Policii mohou pomoci svědci
„Jednačtyřicetiletý motocyklista s vážným poraněním hlavy zůstal ihned po nehodě v bezvědomí a nedýchal. Svědci proto začali s oživováním, na které navázali zasahující záchranáři. I přes maximální snahu všech zasahujících muž na následky zranění zemřel,“ zmínil krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Policisté na nezbytně nutnou dobu zastavili provoz na krnovském obchvatu, na místo také musel dorazit krizový intervent.
Policisté se při vyšetřování tragické nehody obracejí i na veřejnost, konkrétně případné svědky.
„Obracíme se na osádky vozidel, které zhruba v době nehody zaznamenaly tento osobní vůz a malý motocykl. Policisté by k těmto uvítali jakékoliv informace, včetně osvětlení. Uvítají také záznamy z palubních kamer,“ přiblížila policejní mluvčí. Fotografie osobního vozu a motocyklu policie nezveřejnila.
Lidé mohou své informace a poznatky volat bruntálským kriminalistům na telefony 974 731 602, 974 731 603 a 974 731 604. „Informace je možné sdělit také na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158,“ zakončila Štětínská.
Tragická nehoda se stala na obchvatu Krnova na silnici I/57 ve směru na Krásné Loučky.
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