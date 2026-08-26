Nehoda se stala zhruba v půl jedné odpoledne na železniční trati mezi obcemi Zátor a Nové Heřminovy. Proč se nehoda stala, policie dosud neuvedla. „Policisté se nyní zabývají všemi okolnostmi a příčinami této události,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.
„Sedmnáctiletá dívka byla po střetu při vědomí, utrpěla však život ohrožující poranění. Prvotní lékařské vyšetření ukázalo poranění pánve, horní končetiny a hlavy,“ popsal krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Potíž byla v tom, že se nehoda stala v nepřístupném terénu. „Zraněnou proto na nosítkách transportovali hasiči přibližně tři sta metrů k sanitnímu vozidlu. To ji převezlo na nedaleké hřiště, kde byl připraven vrtulník. Hasiči pomohli také při přeložení zraněné ze sanitního vozidla do vrtulníku,“ přiblížila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Ve vlaku cestovalo patnáct lidí. Hasiči pro ně zajistili autobus, který je dopravil do blízkého Bruntálu. „Provoz na jednokolejné trati z Krnova do Bruntálu byl uzavřen od oznámení do zhruba 14:50,“ zakončil policejní mluvčí.
Pacientku vrtulník urychleně přepravil do ostravské fakultní nemocnice.
Nehoda se stala na jednokolejné trati v nepřístupném terénu mezi Zátorem a Novými Heřminovy na Bruntálsku.
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