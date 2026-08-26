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Vlak srazil sedmnáctiletou dívku, hasiči ji do sanitky přenášeli tři sta metrů

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  10:37

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Hasiči těžce zraněnou dívku přenášeli stovky metrů k sanitce. (26. srpna 2026) | foto: HZS MSK

Zhruba tři stovky metrů museli hasiči v úterý na Bruntálsku přenášet těžce zraněnou dívku sraženou vlakem. Sanitka totiž nemohla dojet až ke kolejím, takže přišly na řadu nosítka a lidská síla. Dívku nakonec transportoval záchranářský vrtulník.

Nehoda se stala zhruba v půl jedné odpoledne na železniční trati mezi obcemi Zátor a Nové Heřminovy. Proč se nehoda stala, policie dosud neuvedla. „Policisté se nyní zabývají všemi okolnostmi a příčinami této události,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.

„Sedmnáctiletá dívka byla po střetu při vědomí, utrpěla však život ohrožující poranění. Prvotní lékařské vyšetření ukázalo poranění pánve, horní končetiny a hlavy,“ popsal krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Hasiči těžce zraněnou dívku přenášeli stovky metrů k sanitce. (26. srpna 2026)
Hasiči těžce zraněnou dívku přenášeli stovky metrů k sanitce. (26. srpna 2026)
Hasičský vůz na místě nehody 17leté dívky, kterou na Bruntálsku srazil vlak. (26. srpna 2026)
Sanitní vůz na místě nehody 17leté dívky, kterou na Bruntálsku srazil vlak. (26. srpna 2026)
4 fotografie

Potíž byla v tom, že se nehoda stala v nepřístupném terénu. „Zraněnou proto na nosítkách transportovali hasiči přibližně tři sta metrů k sanitnímu vozidlu. To ji převezlo na nedaleké hřiště, kde byl připraven vrtulník. Hasiči pomohli také při přeložení zraněné ze sanitního vozidla do vrtulníku,“ přiblížila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Ve vlaku cestovalo patnáct lidí. Hasiči pro ně zajistili autobus, který je dopravil do blízkého Bruntálu. „Provoz na jednokolejné trati z Krnova do Bruntálu byl uzavřen od oznámení do zhruba 14:50,“ zakončil policejní mluvčí.

Pacientku vrtulník urychleně přepravil do ostravské fakultní nemocnice.

Nehoda se stala na jednokolejné trati v nepřístupném terénu mezi Zátorem a Novými Heřminovy na Bruntálsku.

Nehoda se stala na jednokolejné trati v nepřístupném terénu mezi Zátorem a Novými Heřminovy na Bruntálsku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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