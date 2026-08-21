Děsivý karambol při předjíždění. Policie hledá svědky nehody, která zastavila D1

Nehoda se stala deset minut před polednem ve směru na Brno u sjezdu na Klimkovice. Podle dosavadních zjištění vůz Volkswagen Touareg záhy po zahájení předjíždění narazil do Škody Octavia, která zrovna jela v levém jízdním pruhu.
„Touareg byl vymrštěn a narazil do před ním v pravém jízdním pruhu jedoucího vozidla značky VW Passat s přívěsem. Touareg se převrátil na střechu a zůstal vlevo u středových svodidel, kde automobil vzplál,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.
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Přívěsný vozík, na němž byl naložený motocykl Honda, se při nárazu odtrhl a při letu narazil do dopravního značení, které poškodil. Také vozík zůstal převrácený u středových svodidel. Pět lidí se při nehodě lehce zranilo.
„Veškerými okolnostmi dopravní nehody se zabývají policisté z dálničního oddělení Ostrava. Obrací se na osádky a řidiče vozidel, kteří by k nehodovému ději i situaci, která mu předcházela, mohli poskytnout jakoukoliv informaci,“ uvedla policejní mluvčí.
Vyšetřovatelé také uvítají případné záznamy z palubních kamer vozidel, která v kritický čas tímto místem projížděla. „Informace přijmou policisté dálničního oddělení Ostrava na telefonu 974 722 763. K dispozici je rovněž bezplatná linka 158,“ doplnila mluvčí Štětínská.
Po nehodě byl zastaven provoz ve směru na Brno takřka na čtyři hodiny. Rychle se vytvořily kolony automobilů, objížďka vedla přes Klimkovice.
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