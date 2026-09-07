Nehoda se stala v neděli 6. září po deváté hodině ranní. „Informaci přijalo operační středisko záchranářů. Spolu s posádkami ze Zlínského kraje na místě zasahoval pozemní záchranářský tým z Nového Jičína a letecká záchranná služba z Ostravy,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Posádka vrtulníku pečovala o čtyřiašedesátiletého motocyklistu, který utrpěl velmi vážná poranění nohou. „Svědci nehody jeho krvácející zranění ošetřili ještě před příjezdem zasahujících. Záchranáři ošetřili otevřená poranění končetin, pro velkou krevní ztrátu zahájili podávání krve, infuzních roztoků a dalších léků,“ uvedl mluvčí.
Pacienta potom zdravotníci uvedli do umělého spánku. „V kritickém stavu byl muž letecky transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ řekl Humpl.
Druhá posádka zajistila péči a transport třiaosmdesátiletého řidiče osobního auta také do fakultní nemocnice. „Zůstal po nehodě ve vozidle zaklíněn. Když ho hasiči vyprostili, záchranáři ho se zraněním hrudníku a páteře a s podezřením na nitrobřišní poranění odvezli na urgentní příjem ve vážném, ale stabilizovaném stavu,“ popsal mluvčí.
Třetí zraněnou byla starší žena, která byla s vážným poraněním v oblasti hrudníku transportována zlínskými záchranáři do tamní nemocnice.
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