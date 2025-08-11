Auto v jednom pruhu zastavilo, vůz v druhém smetl na přechodu dvě seniorky

  10:37
Vážná dopravní nehoda se stala v neděli večer v centru Havířova. Na Hlavní třídě srazil muž v toyotě na přechodu pro chodce dvě seniorky. Ženy přežily, ale s četnými zraněními skončily v nemocnici.
Fotogalerie1

Moravskoslezští záchranáři v akci (11. srpna 2025) | foto: ZZS MSK

Nehoda se stala krátce před půl osmou večer na Hlavní třídě. Ženy ve věku 82 a 83 let šly po přechodu pro chodce, vůz hyundai proto v levém jízdním pruhu zastavil. Ne však toyota v pravém jízdním pruhu. Řidič pokračoval v jízdě a ženy na přechodu srazil.

První sanitka přijela na místo za tři minuty od ohlášení nehody. „Jedna z žen utrpěla dle prvotního vyšetření polytrauma, to znamená, že měla poranění, která by ji mohla ohrožovat na životě. Utrpěla vážné poranění pánve a dolní končetiny, dále poranění hlavy, zad a horní končetiny,“ popsala krajská mluvčí záchranářů Jana Šedovičová.

Záchranáři ženě znehybnili krk, pánev i končetiny, podali potřebné léky, a to i nitrožilně, stejně tak infuzní roztok.

V Havířově se srazila dvě auta, zranilo se sedm lidí včetně dětí

Po uložení do celotělové podtlakové matrace pak pacientku přepravili na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice.

„Do havířovské nemocnice na jednotku intenzivní péče byla předána druhá zraněná. Pacientka měla poranění hlavy a horní i dolní končetiny. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ženu transportovali do zdravotnického zařízení, kde byla předána ve stabilizovaném stavu,“ doplnila mluvčí záchranářů.

Chlapec vběhl přímo před auto. Policie ukázala video ze srážky jako varování

Řidič toyoty měl test na alkohol negativní, případem se policie dále zabývá. Policejní mluvčí Eva Michalíková upozornila, že před přechodem pro chodce ve dvou jízdních pruzích by se měl řidič chovat velmi obezřetně a ohleduplně.

„Vždy by měl snížit rychlost a věnovat pozornost dopravní situaci, zda vozidlo v druhém jízdním pruhu nezastavilo, a sledovat chodce,“ konstatovala.

23. června 2023

KRIMI

Nejčtenější

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Premium

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík

Ani ve 4. kole fotbalové ligy se Baník Ostrava nedočkal prvního vítězství. Doma podlehl v regionálním derby Karviné 1:2. Tu poslal po změně stran do vedení po zaváhání domácí obrany Labík, pak sice...

11. srpna 2025  10:37

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

Výsledkové trápení ostravských fotbalistů pokračuje. Po domácí prohře 1:2 v derby s Karvinou dále čekají na první ligovou výhru v letošní sezoně. A do toho se ještě Baník rve v evropských pohárech, v...

11. srpna 2025  8:08

Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

Celý zápas dirigoval obranu, ve druhé půli si pak postavil balon na puntík a z penalty rozhodl o výhře karvinských fotbalistů v derby proti Baníku. „Ještěže na tu střelu byl Domino krátký,“...

10. srpna 2025  22:26

Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík

Ani ve 4. kole fotbalové ligy se Baník Ostrava nedočkal prvního vítězství. Doma podlehl v regionálním derby Karviné 1:2. Tu poslal po změně stran do vedení po zaváhání domácí obrany Labík, pak sice...

10. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  19:59

Zemědělci na pomoc po povodni stále čekají. Zvládnout obří spoušť museli sami

Nepředstavitelné škody a zatím žádná pomoc. Moravskoslezští zemědělci a farmáři, které postihla ničivá povodeň, s jejími následky dál bojují sami. Požádat o peníze si mohou v září, rok po povodni....

10. srpna 2025  17:02

Opavští kopali dvě penalty během minuty a půl. A udrželi neporazitelnost

Janoščín střílel k pravé tyči, Lacík k levé. Z pokutových kopů, které rozhodčí Beneš odpískal během necelých devadesáti vteřin čisté hry v úplném závěru prvního poločasu, fotbalisté Slezského FC...

10. srpna 2025  8:29

Součástí stáda v ostravské zoo je i malá zebra. Samečkovi ještě není ani týden

Čerstvě narozené mládě vzácné zebry Grévyho mohou vidět návštěvníci, kteří zavítají do ostravské zoologické zahrady. Malý sameček přišel na svět v pondělí 4. srpna.

10. srpna 2025  6:55

Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

Mimořádně cennou sbírku zbraní včetně unikátů puškařského umění z Evropy, ale i Asie či exotických zemí mohou lidé nově vidět na zámku v Hradci nad Moravicí. S létem se tam návštěvníkům otevřelo hned...

9. srpna 2025  14:49

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

9. srpna 2025  11:25

Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze zhruba dvacetimetrové výšky z pracovní konstrukce, která je pod opravovanou dálnicí D1. Muž po pádu...

9. srpna 2025  9:34

Jak uniknout z klece autismu? V Ostravě mají byt, kde se trénuje život

Najít si přátele, povídat si s nimi, oslovit dívku, která se vám líbí, jít na pracovní pohovor, nebo si třeba jen uvařit jídlo. Pro většinu lidí jsou to prakticky normální záležitosti různého stupně...

9. srpna 2025  9:11

Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Diamo se proti rozhodnutí inspekce...

8. srpna 2025  18:45

